Luni, la prânz, echipa de pe ”Bernabeu” a prezentat primul transfer din era Mourinho. Cumva surprinzător, Marc Cucurella a semnat cu Real Madrid un contract valabil până în 2032.

Încă un jucător a semnat cu Real Madrid după transferul lui Cucurella: ”Contract până în 2027”

La o zi după anunțul mutării lui Cucurella, Real Madrid a dezvăluit că Antonio Rudiger a semnat prelungirea contractului. Precedenta înțelegere ar fi expirat la finalul lunii.

”Real Madrid și Antonio Rudiger au ajuns la un acord privind prelungirea contractului, care îl ține la club până în 2027”, se arată în comunicatul emis de galactici.

Rudiger se află la Real Madrid din 2022, când a fost adus liber de contract pe ”Bernabeu”. Neamțul este cotat la 6 milioane de euro de site-urile de specialitate.

De când e legitimat la Madrid, Rudiger a bifat 182 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont opt goluri și a oferit patru pase decisive.

Jose Mourinho îl aduce în staff-ul său pe Sami Khedira

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că Sami Khedira, fost internațional german cu peste 150 de apariții la Real Madrid, va face parte din staff-ul lui Jose Mourinho.

Sami Khedira va începe treaba pe ”Bernabeu” odată cu Jose Mourinho, din luna iulie

”Sami Khedira revine la Real Madrid: negocierile sunt gata, o să fie în staff-ul lui Jose Mourinho. O să i se alăture lui din luna iulie”, a scris Fabrizio Romano, citând Diario AS.

După ce s-a retras în 2021 la Hertha BSC, Sami Khedira a fost analist TV, a fost consilier extern al conducerii lui VfB Stuttgart și a continuat să fie activ în Sami Khedira Foundation, o fundație pentru copiii și tinerii defavorizați.