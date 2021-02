Dennis Man, primele declaratii dupa debutul la Parma: "Am simtit asta inca din primele minute!" Reactia fostului star al lui Becali

Dennis Man (22 ani) a fost prezentat oficial la Parma si a avut ocazia sa si debuteze in Serie A.

La doar trei zile dupa transferul in Italia, Dennis Man a debutat in meciul dintre Parma si Napoli, pierdut de echipa sa cu 2-0. Man a prins 10 minute de joc, in care insa nu s-a putut remarca.

Dupa ce au oficializat si ultimele transferuri, italienii au organizat conferinta de presa prin care i-au prezentat oficial pe noii jucatori, iar acolo, Dennis Man a fost luat la intrebari de jurnalistii italieni.

"Stiu ca acest campionat este unul dintre cele mai puternice din lume, incerc sa ma adaptez mult mai repde, colegii m-au primit foarte bine. Este o mare diferenta fata de campionatul din Romania, sunt fericit ca am ajuns aici si muncesc din greu sa ma adaptez cat mai repede.

Fiind roman, cred ca Adrian Mutu este idolul tuturor copiilor din Romania, a fost un jucator foarte mare in Italia, a inscris foarte multe goluri, fiecare jucator din Romania stie ce a facut Adrian Mutu in Italia.

Sunt un jucator tehnic, cred ca imi pot ajuta colegii prin modul in care vad jocul. Ii pot pune in situatii bune in timpul jocului si cred ca sunt destul de rapid.

Din prima zi in care am ajuns aici m-am simtit foarte bine, colegii m-au primit extraordinar, avem un antrenor foarte bun care a facut performante cu aceasta echipa. Totul este foarte bine, important e sa muncim foarte mult, sa adunam puncte si sa ramanem in Serie A. Echipa are jucatori foarte buni, cu calitate foarte mare si cred ca usor-usor vom fi un grup unit.

Stiu ca Parma este un club foarte important in Italia, cu foarte multi fani, sunt foarte fericit ca am ajuns aici, vreau sa ma adaptez cat mai repede, sa ajut echipa, sa ramanem in Serie A si sa dau totul pe teren pentru a reusi acest lucru", a spus Dennis Man la conferinta de presa.

Intrebat daca simte presiune pentru ca este cel mai scump transfer din 'era Krause', Man a raspuns sincer: "Diferenta dintre campionatul italian si cel romanesc este una destul de mare, am intrat 10 minute si am simtit asta pe pielea mea, dar cu multa munca si adaptare rapida cred ca pot face fata campionatului. Am cateva zile de antrenamente cu echipa, incerc din mers sa ma adaptez cat mai rapid.

Stiu ca exista asteptari, sunt constient de acest lucru, muncesc mult pentru a demonstra pe teren ca pot juca in Serie A".



"Am reusit sa vorbesc cu antrenorul! Vreau sa joc cat mai mult si sa ramanem in Serie A!"

Ulterior, oficialii Parmei au realizat si un interviu individual cu Dennis Man, in care fostul star al lui Gigi Becali a dezvaluit care sunt obiectivele sale, dar si faptul ca este fericit sa joace alaturi de Mihaila, care a fost transferat de italieni in toamna.

"Sunt foarte fericit ca sunt aici, imi doresc sa fac performanta. M-au primit foarte bine, au vorbit cu mine inca din prima zi, au incercat sa ma integreze, sunt fericit ca am astfel de colegi.

Am reusit sa vorbesc de cateva ori cu Mister, am o parere foarte buna, stiu ca a facut performante cu echipa, nu ramane decat sa ascult de dansul si voi avea doar de castigat.



A fost o placere sa ma intalnesc cu Mihaila, avand in vedere ca ne stiam de mult de la loturile nationale, sunt fericit ca e si el aici cu mine.

Imi doresc ca echipa sa ramana in Serie A, voi da totul pentru acest lucru, sa joc cat mai multe meciuri si sa ajut echipa", a declarat fostul jucator al FCSB-ului.