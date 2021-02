"Anamariei i s-a facut Maradona!" Verdict in scandalul dintre Prodan si Becali: "Dennis Man este vinovat! Sa fie clar"

Transferul lui Dennis Man la Parma a dat startul unui conflict de proportii intre Anamaria Prodan si familia Becali.

Impresara a declarat ca fotbalistul a fost obligat sa semneze un contract cu firma lui Giovanni Becali. Agentul Florin Manea a vorbit despre aceasta situatie, comparand ceea ce s-a intamplat in Romania cu inselatoria care ii poarta numele lui Maradona.

"Dennis Man era un jucator determinant pentru FCSB. Dar e bine ca a plecat in strainatate. Giovanni Becali nu e de vina cu nimic, eu as fi facut la fel, mi-as fi facut meseria! Nu mi-e frica de Giovanni, imi este frica doar de Dumnezeu si de nevasta.

Anamariei i s-a facut Maradona! Nu a fost jecmanita, e un cuvant cam dur. A fost o diferenta de cifre la salariu. Fara sa supere pe mine, Dennis Man este vinovat ca Anamaria Prodan a fost sarita din schema. Nu impresarii sunt de vina, sa fie clar!

N-o vad atat de importanta! Este o femeie care a reusit in lumea barbatilor. Cand mi l-a furat pe Nicusor Stanciu, n-am dat jucatorul in judecata, n-am zis nimic, mi-am luat paguba. Asta trebuie sa faca si ea acum. Sa-si ia paguba.

Nu vreau sa-i iau meritele, dar impresariatul e o lume a barbatilor. Ca femeie doar Ana conteaza, Liubliana nu e impresar. Amandoua au această meserie, dar nu le consider rivale. Dar dintre femei, Ana e prima", a declarat Florin Manea, potrivit ProSport.

Inselatoria 'Maradona' a facut multe victime in anii '90, in tara noastra. Era o metoda prin care escrocii le propuneau oamenilor un curs valutar mai bun decat cel de la banci sau de la casele de schimb, insa in teancul cu bani, pe care il inmanau pagubitilor, le amestecau printre bancnote si bucati de ziar.

Aceasta inselatorie a fost botezata 'Maradona' datorita comparatiei cu modul in care legendarul fotbalist ascundea mingile de adversari prin driblinguri.