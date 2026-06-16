Dennis Politic a fost împrumutat de FCSB la FC Hermannstadt pentru a doua parte a sezonului, dar a jucat foarte puțin pentru formația sibiană.
Fotbalistul transferat de FCSB de la Dinamo în vara lui 2025 în schimbul a un milion de euro și Alexandru Musi se va întoarce la echipa roș-albastră.
FC Hermannstadt a anunțat plecarea lui Dennis Politic
FC Hermannstadt, proaspăt retrogradată în Liga 2, a anunțat că împrumutul lui Dennis Politic s-a încheiat, iar el va reveni la FCSB.
“Împrumutul lui Dennis Politic de la FCSB a ajuns astăzi la final. Mulțumim, Dennis & mult succes în viitor”, a transmis Hermannstadt.
8 meciuri și o pasă decisivă sunt cifrele fotbalistului de 26 de ani în tricoul sibienilor, pentru care nu a reușit să înscrie vreun gol.
650.000 de euro este cota lui Dennis Politic, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.