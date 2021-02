Asta ar fi BOMBA TRANSFERURILOR in Liga 1! Becali, DIN NOU la negocieri pentru transferul lui Harut! Anuntul momentului

Denis Harut (21 ani) ar putea fi protagonistul unei adevarate 'telenovele' in Liga 1!

Fundasul a venit la Bucuresti in urma cu o luna pentru a semna cu FCSB, dupa ce patronul Becali ajunsese la o intelgere cu Valeriu Iftime, insa a refuzat mutarea in ultimul moment si s-a intors la Botosani! Harut nu a fost de acord cu propunerea finantatorului ros-albastrilor, care i-a oferit doua contracte.

Cu toate astea, jucatorul ar fi regretat ulterior decizia luata, iar transferul ar putea sa se faca intr-un final. Gigi Becali ar fi luat legatura cu Iftime pentru a-i propune aceeasi suma de bani, 650 000 de euro in schimbul lui Harut, anunta Fanatik.



Mai mult decat atat, conform sursei citate, cei doi ar fi ajuns la o intelegere, iar fundasul ar urma sa semneze.

Becali a decis sa investeasca in transferuri dupa ce l-a vandut pe Dennis Man la Parma in schimbul a 13 milioane de euro. Patronul cauta intariri pentru posturile de fundas central si varf de careu, dupa plecarea lui Bus in Coreea de Sud.

Pentru postul de atacant, Becali a gasit solutie prin fotbalistul propus de MM Stoica, Ante Vukusic, care a si debutat pentru ros-albastri in derby-ul cu Dinamo. Atacantul a avut si o ocazie mare sa inscrie, insa nu a reusit.

Astfel, singurul post pe care mai trebuie sa il acopere este cel al fundasului central, iar Harut a ramas in continuare o optiune.

In acest sezon, Harut a jucat 20 de meciuri pentru Botosani in toate competitiile si a reusit sa inscrie si un gol.