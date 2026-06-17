Lotul Național de Para Escaladă al României a participat în perioada 15–16 iunie 2026 la prestigioasa competiție internațională World Climbing Para Series Innsbruck, desfășurată la Innsbruck, Austria, una dintre cele mai importante competiții de para escaladă din calendarul mondial. În finala de marți, 16 iunie, Ionela Drăgan a obținut medalia de bronz la categoria B3.

România a fost reprezentată de zece sportivi, dintre care trei tineri debutanți, care au concurat în categorii dedicate persoanelor cu deficiențe de vedere, amputații și afecțiuni neuromotorii, confirmând dezvoltarea continuă a para escaladei românești și consolidarea prezenței țării noastre în elita acestui sport.

Sportivii care au reprezentat România:

● Ionela Drăgan – B3 - medalie de bronz

● Răzvan Nedu – B2 – locul 4

● Andrei-Șerban Popa-Florea - RP1 - locul 7

● Daniel Bebe Vasilică Andrei – B3 - locul 5

● Andrei George Petraru – RP1 – locul 22

● Ștefan Liviu Dogaru – AL2 - locul 11

● Liviu Nicolae Matei – AU3 - locul 7

● Mina Paraschiva Mocanu – B1 - locul 9

● Daniela Roberta Chiriac – B1 - locul 7

● David Caba – AU2 - locul 14

Echipa tehnică:

• Claudiu Miu – Antrenor Coordonator

• Antoaneta Barbu – Manager Lot

• Radu Ionescu – Antrenor

• Constantin Voicescu – Kinetoterapeut

• Andrei Băț – Instructor

World Climbing Para Series Innsbruck reunește anual cei mai valoroși sportivi de para escaladă din lume și face parte din circuitul oficial organizat de World Climbing, federația internațională care guvernează acest sport. Ediția din 2026 se desfășoară în cadrul World Climbing Series Innsbruck, eveniment care a adus la start peste 298 de sportivi din 30 de țări și include competiții de para escaladă. Această disciplină este organizată pe clase sportive specifice, în funcție de tipul dizabilității, oferind sportivilor condiții de concurs echitabile și oportunitatea de a concura la cel mai înalt nivel internațional.

„Performanțele sportivilor români demonstrează că excelența se construiește prin muncă, perseverență și acces la oportunități egale. Fiecare participare internațională contribuie la dezvoltarea para escaladei românești și oferă un exemplu puternic despre potențialul sportului de a transforma limitele în performanță.” a declarat Claudiu Miu, antrenor coordonator al Lotului Național de Para Climbing și fondator Asociația Climb Again.

Participarea la această competiție reprezintă un pas important în pregătirea sportivilor români pentru marile obiective internaționale ale ciclului competițional actual și contribuie la creșterea vizibilității sportului paralimpic din România.

„Pentru mine, această competiție înseamnă mult. Este prima dată când reprezint România într-o competiție internațională și sunt extrem de emoționată. Eu am învățat să descopăr lumea în felul meu, pas cu pas, iar acum am avut șansa să urc pe aceeași scenă cu cei mai buni sportivi din lume. Simt emoții uriașe, dar și multă recunoștință pentru oamenii care au crezut în mine și m-au ajutat să ajung aici.” a declarat Roberta Chiriac, sportivă cu deficiențe de vedere.