"Va marca peste 10 goluri intr-un sezon!" Dennis Man, comparat cu Zlatan Ibrahimovic dupa transferul la Parma! Ce a spus Victor Becali

Dennis Man s-a transferat la finalul lunii ianuarie in Serie A, la Parma.

Italienii sunt in pericol de retrogradare, aflandu-se pe locul 19 in clasamentul din Serie A, si au nevoie de puncte pentru a ramane in prima liga si in sezonul urmator. De altfel, in momentul transferului lui Man, Gigi Becali declara ca Parma a platit 13 milioane de euro pentru el, avand nevoie urgenta de un goleador.

Astazi, Victor Becali a spus ca este convins ca fosta 'perla' a celor de la FCSB va reusi sa inscrie cel putin 10 goluri pe sezon in Italia.

"Eu spun ca peste 10 goluri va marca intr-un sezon Dennis Man. Mutu a marcat la Parma 22-23 de goluri, din cate imi aduc aminte. Nu stiu daca il depaseste pe Mutu. Mutu are peste 100 de goluri in Italia, ceea ce nu este la indemana oricarui fotbalist strain care a trecut prin Italia.

Man este tanar. Ibrahimovic ce face la 39 de ani? Man poate sa mai aiba 14-15 ani de jucat la alt nivel", a declarat Victor Becali, potrivit AS.ro.

In momentul transferului, Dennis Man era golgeterul Ligii 1, reusind sa inscrie 14 goluri.