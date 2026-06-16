Internaționalul din Capul Verde s-a transferat la FCSB după ce gruparea roș-albastră le-a plătit celor de la Oțelul Galați 600.000 de euro pentru serviciile sale. Joao Paulo a bifat 17 apariții până acum la FCSB, unde și-a trecut în cont două reușite.

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Joao Paulo după meciul din Atlanta: ”Imediat îl dau!”

Luni seară, Capul Verde a debutat la Campionatul Mondial din 2026 împotriva Spaniei, în Atlanta, pe ”Mercedes-Benz Stadium”. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 0-0, iar Joao Paulo a prins 15 minute pe final.

El a reușit să-l blocheze în mai multe rânduri pe Lamine Yamal, cel mai bine evaluat fotbalist de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Tot în repriza secundă a intrat și el în meci.

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a evidențiat că Joao Paulo are o clauză de cinci milioane de euro și că se bucură pentru buna evoluție a fotbalistului la CM 2026.

”Nu m-am uitat la meci aseară. A jucat fundaș stânga și nu a trecut Yamal de el? Bravo lui, mă bucur. El are clauză de reziliere de 5.000.00 de euro. Să dea cineva pe el atât și imediat îl dau”, a spus Becali, potrivit Digi Sport.

Lotul Capului Verde la CM 2026

PORTARI: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana 1921), Carlos dos Santos (San Diego FC).

FUNDAȘI: Sidny Cabral (Benfica), Diney Borges (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Kelvin Pires (SJK), Stopira (Torreense).

MIJLOCAȘI: Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad), Laros Duarte (Puskas Akademia), Joao Paulo Fernandes (Otelul Galati), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Yannick Semedo (Farense).

ATACANȚI: Gilson Benchimol (Akron Tolyatti), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Dailon Livramento (Casa Pia), Ryan Mendes (Igdir), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv).