Budescu NU mai vrea la Astra! Mesaj de ultima ora pentru Becali: "Mai am doua luni si sunt liber, voi fi liber de contract!"

Gigi Becali primeste o veste buna de la Budescu, unul dintre jucatorii sai favoriti din Liga 1.

Desi are oferta sa-si extinda acordul cu Astra, Budescu lasa de inteles ca nu ia in calcul sa continue la Giurgiu. In aceasta iarna, Budescu a mai negociat si cu Kayserispor, echipa lui Dan Petrescu din Turcia.

"Ma gandesc sa joc cat mai bine aici, la Astra. Daca vine o oferta, e cu atat mai bine. Nu e nicio oferta clara acum. Nu stiu ce-ar vrea sa ceara Astra pe mine. Mai am doua luni si sunt liber, voi fi liber de contract. Nu cred ca mai are rost sa vorbim despre milioane de euro sau sute de mii", a spus Budescu la Telekom Sport.

Clauza de reziliere a contractului dintre Budescu si Astra e de 900 000 de euro, suma care i-a fost solicitata lui Gigi Becali pentru a-l lua inca de acum pe atacant la FCSB.

Contra lui FC Voluntari, Budescu a marcat al doilea sau gol in ultimele 3 meciuri ale Astrei din Liga 1. Are in total 8 reusite in 17 jocuri.