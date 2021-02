Ce s-a intamplat in vestiarul FCSB dupa scandalul MONSTRU dintre Anamaria Prodan si Becali. Toni Petrea a intervenit. Ce le-a transmis fotbalistilor aflati sub contract cu Prodan

FCSB a castigat derby-ul cu Dinamo si s-a dus la patru puncte de CFR Cluj!

Echipa lui Toni Petrea s-a impus in Stefan cel Mare, iar singurul gol al meciului a fost marcat de Florin Tanase. Ros-albastrii au mai avut ocazii sa inscrie, insa terenul dificil le-a dat batai de cap, dupa cum sustine chiar antrenorul.

La finalul partidei, Petrea a analizat prestatia jucatorilor sai si a comentat evolutia lui Vukusic, care a fost trimis in teren in locul lui Coman.



"Un meci disputat, destul de bun pe un teren destul de greu, a supus jucatorii la un efort considerabil. Am avut initiativa, mai multe ocazii de a marca, dar ne-am atins obiectivul.

Nu am avut o circulatie a balonului foarte buna, nu s-a putut pasa foarte bine in conditiile acestui teren. Ne-am facut meciul putin mai greu dupa ce nu am reusit sa marcam. Bine ca am castigam, incercam sa eliminam din lucrurile care nu au iesit cum ne-am dorit.

Coman are situatii de a marca, cu siguranta va inscrie si se va descatusa.

Nu stiu ce sa zic, la momentul actual, nu cred ca Vukusic poate intra titular. Mai avem 3 zile pana la urmatorul meci, ma bucura debutul lui, a avut si sansa sa marcheze.

Totul a functionat destul de bine ca implicare a jucatorilor, nu am vrut sa dereglam ceva in jocul echipei cu schimbari. Cand am schimbat in a doua repriza, s-a vazut o greutate in exprimare din partea noastra", a sput Toni Petrea la finalul meciului.

Intrebat daca jucatorii pe care ii impresariaza Anamaria Prodan sunt afectati de scandalul dintre impresar si patronul Becali, antrenorul ros-albastrilor a raspuns transant: "Nu are nicio treaba, jucatorii sunt profesionisti, se pregatesc foarte bine. Nu cred ca trebuie sa fie afectati ei de ce apare in presa, nu mi-au dat in niciun moment senzatia ca ar fi afectati".