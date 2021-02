Transferul lui Man le-a fost de ajuns! Anamaria Prodan a dezvaluit ca Parma nu mai doreste sa faca afaceri cu Gigi Becali! "Sper sa aducem jucatori de la alte cluburi serioase!"

Dennis Man devenit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, dupa mutarea la Parma.

Chiar daca transferul s-a concretizat si Becali a incasat 11 milioane de euro, Anamaria Prodan a dezvaluit ca cei de la Parma i-au spus ca nu mai vor sa faca afaceri cu finantatorul de la FCSB.

Latifundiarul din Pipera a spus ca toate meritele sunt ale lui Giovanii Becali pentru mutare, dar sotia lui "Reghe" sutine ca italienii ii sunt recunoscatori ei pentru transfer.

"Coroana mea este si mai sclipitoare. Faptul ca oamenii de la Parma imi multumesc pentru absolut tot si imi spun 'Ana, cu tine voi lucra toata viata si sper sa nu mai aducem jucatori de la Steaua Bucuresti si sa aducem jucatori de la alte cluburi serioase' mi se pare ca este cel mai frumos lucru. Mi-au spus oamenii cu care eu am lucrat la Parma. Faptul ca absolut tot fotbalul romanesc mi-a dat mesaje, nu stiu daca am primit in viata mea atatea mesaje, nu cred! De la cel mai mare nivel, pana la Liga 4, ala e tot fotbalul romanesc. E fabulos! Mi-au spus: 'Nu imi vine sa cred ca ti se intampla asa ceva, dar pentru noi esti numarul 1'", a spus Anamaria Prodan, pentru Gazeta.