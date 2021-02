BREAKING NEWS | BOMBA in cazul transferului lui Dennis Man la Parma! Pentru ce suma l-ar fi vandut de fapt Gigi Becali in Serie A

Dennis Man a intrat in istoria Ligii 1 drept cel mai scump transfer reusit de o echipa romaneasca.

Gigi Becali a anuntat ca 'perla' de la FCSB a plecat la Parma pentru 13 milioane de euro, dintre care doua urmand a fi platite dupa indeplinirea unor clauze.

Jurnalistii italieni au anuntat, insa, astazi ca transferul s-ar fi facut pentru o alta suma de bani. Cei de la Tutto Mercato Web au publicat un articol amplu despre Dennis Man, notand ca oficialii clubului din Serie A vor plati pentru el in total 15 milioane de euro, 12 milioane fiind suma fixa, iar celelalte 3 din bonusuri.

"Dennis Man e una dintre intaririle ofensive aduse de Parma in aceasta perioada de transferuri. Cu siguranta, o intarire ofensiva in care s-a investit. Romanul a ajuns in Collecchio pentru 12 milioane de euro, plus 3 din bonusuri. O mutare pentru prezent si pentru viitor. Jucator de picior stang, acesta prefera sa joace in dreapta.

Inainte de a definitiva transferul si de a face investitia, managerii Parmei i-au cerut sfatul unui expert. Acesta este Adrian Mutu. 'Il Fenomeno' nu a pierdut timpul si a aprobat imediat ideea", au scris jurnalistii italieni.