Curg laudele la adresa lui Octavian Popescu! Doi fosti internationali sunt impresionati de noua 'perla' a lui Becali: "De la Hagi nu am mai vazut asa ceva!"

Octavian Popescu este fotbalistul de care se vorbeste cel mai mult in Liga 1 in ultima perioada.

Mijlocasul care a implinit 18 ani la sfarsistul anului 2020 a impresionat cu evolutille sale foarte bune in acest sezon.

Chiar in meciul castigat de FCSB cu 1-0 contra lui Dinamo jucatorul venit de la Craiova a oferit cateva momente de magie, atragand atentia prin pasele peste apararea adversa pe care le-a dat.

Doi fosti fotbalisti ai echipei nationale ai Romaniei, Daniel Pancu si Dorinel Munteanu, au avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Popescu dupa aceasta victorie.

Pancu a amintit ca l-a antrenat o scurta perioada pe vremea cand era antrenor la Rapid si i-a atras atentia inca de atunci prin calitatea paselor si prin curajul pe care il arata in joc.

"Nu are niciun fel de complex si e o calitate foarte importanta. Jucatori talentati si foarte talentati au fost si vor mai fi. Si eu am antrenat la Rapid doi-trei jucatori de felul asta.

El era un junior, dar eu abia dupa aia am aflat povestea asta, ca Popescu apartinea de Regal, ca erau grupele imprumutate. Da, primul meci la seniori il are cu mine, Grig mi-a spus de el, ca stia toti juniorii din Academie.

Iti sarea in ochi, deci nu aveai cum sa nu-l vezi, mai ales la modul in care se misca, iar atunci era o aschie, blondut, asa. Are o mare calitate, nu ii este frica. Plus pasele astea, loburile astea, cand vine intre linii, face miscare foarte scurta, preluare foarte scurta cu un picior si cu celalalt iti ridica mingea si iti cade in fata.

Cu Iasi a dat assist, printr-un procedeu tehnic foarte greu: cu mingea in fata, din alergare, sa dai lob, eu de la Lupu n-am mai vazut loburi de genul asta. Dar cu mingea in fata, cand il lasa pe Coman singur cu portarul, sunt foarte putini in lume care reusesc asta", a spus fostul antrenor al lui Poli Iasi la Digi Sport.

De asemenea, Dorinel Munteanu s-a aratat incantat de calitatile mijlocasului FCSB-ului. Cel mai selectionat fotbalist din istoria nationalei Romaniei a scos in evidenta usurinta cu care Popescu ofera pase decisive colegilor sai si chiar l-a comparat cu Gica Hagi din acest punct de vedere.

"Stiti foarte bine ca sunt foarte scump la vorbe, nu arunc usor vorbe, dar acest tanar talentat arata altceva decat avem noi in Romania. Apreciez la el foarte mult lejeritate cu care executa ultima pasa in adancime, mai ales in situatii limita, in careu, iar el face totul lejer, ca si cum ar avea foarte mare experienta.

Eu ma bucur ca a aparut acest jucator, pentru ca ar trebui foarte bine monitorizat si chiar fortat, as putea sa spun. Din generatia mea, de la Hagi, nici chiar Adi Mutu, dar de la Hagi n-am mai vazut asa o lejeritate de a juca in adancime sau de a da ultima pasa", a spus Dorinel Munteanu sursei citate.

Octavian Popescu a marcat un gol si a oferit sase pase decisive in 16 meciuri in Liga 1 in acest sezon.