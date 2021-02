"Anamaria nu are cum sa se razbune!" Dezvaluirile unui impresar roman dupa scandalul dintre Becali si Prodan! "E vina jucatorului! Am patit si eu asta!" 

Transferul lui Dennis Man la Parma a creat un adevarat scandal intre familia Becali si Anamaria Prodan.

Giovanni Becali s-a implicat in mutarea lui Man in Italia, desi nu el il impresaria pe jucator. Anamaria Prodan a fost scoasa din schema de catre Gigi Becali, iar prietenia dintre cei doi s-a oprit brusc. Gigi Becali a incasat 11 milioane de euro pentru Man, iar finantatorul de la FCSB mai poate incasa alte 2 milioane daca sunt indeplinite anumite clauze.

Florin Manea a declarat ca nu este corect ce a facut Giovanni Becali, dar sustine ca acelasi lucru a patit si el cand Anamaria Prodan l-a 'furat' pe Nicusor Stanciu. De asemenea, Manea a spus ca fosta impresara a lui Man nu se poate razbuna pe familia Becali.

"In acest caz, a fost jecmanita. Ea avea contract cu jucatorul. Am inteles ca fusesera niste dicutii despre jucator. In momentul in care jucatorul are un contract de impresariat cu altcineva si vin alti impresari si il transfera… este vina jucatorului ca a acceptat si a clubului care a conspirat cu agentul sa rupa contractul cu Anamaria. Este aceeasi situatie pe care am avut-o eu la Stanciu.

Eu n-am contestat niciodata valoarea fratilor Becali. Dar, in acest caz, a fost jecmanita. Ea avea contract cu jucatorul. Este exact aceeasi situatie pe care am avut-o eu cu Stanciu. Eu nu sunt genul care sa ma mascaresc.

Nu prea mai sunt jucatori de top, ce jucatori de top ar putea sa fure Anamaria Prodan. Nu stiu cat ar putea sa se razbune pe ei. Ceea ce a simtit ea, am simtit eu cu Stanciu", a spus Florin Manea pentru ProSport.