Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică

Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, ași ai speculațiilor imobiliare

Evenimentul a durat peste o oră, la el participând finanțatorul Dan Șucu, președintele Viorel Moldovan și Marius Șumudică, care îl va înlocui pe Neil Lennon pe banca tehnică a giuleștenilor. Printre multe teme abordate, Șucu i-a "ciupit" discret și pe unii rivali din fotbalul românesc, despre care spune că și-au făcut averile din câștigarea drepturilor litigioase pentru terenuri valoroase, dar îl învață cum să-și cheltuie în fotbal banii obținuți din afaceri mult mai complexe.

Printre cei mai cunoscuți oameni din fotbal care au făcut avere prin speculație imobiliară sunt Gigi Becali (FCSB), Nelu Varga (CFR Cluj), Mihai Rotaru (CSU Craiova) sau Adrian Mititelu (FCU Craiova). De asemenea, el a lovit și în politicienii care finanțează echipe de fotbal, dar din bani publici.

Ce a declarat finanțatorul Rapidului:

"(Reporter - Foarte mulți oameni de fotbal spun că poate confundați fotbalul cu afacerile pe care le aveți. Ce le răspundeți?)

Mesajul este cât se poate de simplu. În ultima vreme, am alocat puțin mai mult timp, am studiat istoria diferitelor cluburi din diferite colțuri ale Europei. Orice club de fotbal care nu este structurat și pe considerente economice, pe piață liberă, pe normalitate economică, nu are șanse de reușită. Nu există așa ceva, am văzut zeci de cluburi europene care sunt în situații mai mult decât precare, doar pentru că nu au înțeles să-și urmăreaacă și zona economică, nu doar pe cea sportivă. Rapidul, cel puțin atâta timp cât sunt aici, nu va fi niciodată în pericol de a mai trece prin ce a trecut din punct de vedere economic. Nu se pune problema unor derapaje pe partea economică.

(Reporter - Aveți puterea să recunoașteți că a fost cea mai neinspirată decizie aducerea lui Lennon la Rapid în contextul în care nu-l cunoșteați și nici el nu cunoștea fotbalul românesc?)

Încă o dată. Iartă-mă că-ți spun, dar aici sunt pe banii mei până la urmă. Din punctul meu de vedere, pe mine nu mă interesează faptul că altcineva trebuie să răspundă. Răspunderea economică mie îmi aparține. Până la urmă, dacă e cineva care pierde și care vine cu bani ca să completeze ce lipsește, eu sunt. Sunt banii mei, realizați printr-o activitate economică legitimă, impozitați, coerenți, corecți.

Nu mi-am câștigat banii nici ca pușculița vreunui politician, nici prin drepturi litigioase sau prin alte activități economice ilicite. Țin la ce e al meu, este normal. Dacă am greșit, am greșit, plătesc pentru greșelile mele și merg mai departe. E foarte simplu. Dar nu mă interesează în clipa de față să spun 'Dacă a venit Șumudică, nu mai sunt eu responsabil!'. Cum adică? Dar cine Dumnezeule mare e responsabil dacă lucrurile nu merg bine? Cine vine cu bani de acasă?", a declarat Dan Șucu.

Foto - Gabriel Chirea