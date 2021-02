Anamaria Prodan isi continua razboiul cu Becali! "Se ruga de mine sa spun la televizor cat de bogat e! Se vede ca a trait cu oile!"

Razboiul dintre Anamaria Prodan si Gigi Becali este departe de a se fi incheiat.

Dennis Man s-a transferat la Parma, iar latifundiarul din Pipera a scos-o din schema pe impresara aradeanului. De mutare s-a ocupat Giovanni Becali, care a mers in Italia cu fotbalistul. Dupa acest eveniment, prietenia dintre cele doua parti s-a oprit din senin. Becali si sotia lui "Reghe" s-au atacat public in repetate randuri, iar acum, Anamaria Prodan a facut din nou dezvaluiri despre patronul de la FCSB.

Impresara lui Man sustine ca Gigi Becali a rugat-o sa il laude in interviuri si sa vorbeasca despre averea lui.

"Se roaga de mine sa spun la televizor cat de bogat e el. Ii place. "ce i-ai zis, i-ai omorat pe toti". E penibil. Omul se vede ca a trait cu oile, pe camp. Poate sa se imbrace in cele mai scumpe haine, ca face branza in haine scumpe si se sterge pe piept. Am tacut, am incercat, am tacut de dragul jucatorilor", a spus Anamaria Prodan pentru Antena Sport.