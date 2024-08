LASK Linz - FCSB, meciul tur din play-off-ul Europa League, se joacă joi de la ora 20:00 EXCLUSIV pe VOYO, și LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Campioana României, eliminată din Champions League, încearcă acum să se califice în grupele Europa League, însă, în cazul în care este eliminată în play-off, FCSB va evolua în grupele Conference League.

Meciul retur cu austriecii se va disputa pe 29 august, de la ora 21:30, pe stadionul Steaua.

OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă înaintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League

FCSB a anunțat marți lotul pentru dubla cu LASK Linz, din play-off-ul Europa League.

UEFA a publicat, marți, loturile celor două echipe, iar de pe lista celor de la FCSB lipsește fundașul central Denis Haruț, care a jucat în doar trei partide din acest sezon.

Campioana a luat această decizie pentru a-i face loc pe listă lui Florin Tănase, proaspăt transferat.

De altfel, patronul Gigi Becali a transmis recent că Denis Haruț va fi scos de pe lista UEFA, în timp ce Nana Antwi nu va mai face parte din lotul pentru campionat.

Lotul lui FCSB pentru duelul cu LASK Linz

Portari: Ștefan Târnovanu, Andrei Vlad, Mihai Udrea

Fundași: Valentin Crețu, Ionuț Panțîru, Joyskim Dawa, David Kiki, Vlad Chiricheș, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic

Mijlocași: Adrian Șut, Octavian Popescu, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Nana Antwi, William Baeten, Darius Olaru, Baba Alhassan, Luis Phelipe

Atacanți: Florin Tănase, David Miculescu, Marius Ștefănescu, Daniel Popa, Alexandru Băluță

Fotbalistul român de la LASK Linz, fost la Dinamo, e sincer: ”Prefer ca echipa mea să câștige cu FCSB”! Care este marele atu al austriecilor

Rocco Vicol, mijlocaș ofensiv de 20 de ani, joacă ”de când se știe” la LASK Linz, viitoarea adversară a lui FCSB din play-off-ul Europa League, și are zeci de selecții la naționalele Austriei, la categoriile Under 15, Under 16, Under 17 și Under 18.

Fotbalistul născut chiar în Linz, cu tată din Arad și mamă din Timișoara, a vorbit cu Sport.ro înaintea meciului european de pe ”Raiffeisen Arena”, stadion care abia a fost inaugurat anul trecut.

”Joc de când mă știu la LASK, practic aici am început fotbalul, la șapte ani. Legat de meciul cu FCSB din Europa League, eu chiar m-am bucurat foarte tare că o să vină o echipă din România! Prefer ca echipa mea să câștige cu FCSB, dar în primul rând sper să fie un meci fain.

Ljubicic (n.r. - atacantul croat Marin Ljubicic) este numărul 1, el va fi principalul pericol. A avut un sezon bun, chiar e periculos!

Dar marele atu este publicul, unul fantastic, chiar avem suporteri foarte tari! Când sunt acolo, în spate, parcă nu se mai opresc, atmosfera incendiară face ca echipa să crească”, a declarat Vicol într-un interviu pentru Sport.ro.