E gata! Polonezii au dat cărțile pe față despre transferul vedetei de la FCSB

E gata! Polonezii au dat cărțile pe față despre transferul vedetei de la FCSB Superliga
SPORT.RO
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FCSB s-a despărțit în această vară de mai mulți jucători, inclusiv de Darius Olaru, fostul căpitan al roș-albaștrilor. 

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FCSBOctavian PopescuTransferkorona kielce
Din articol

De la fosta campioană a României au plecat la finalul sezonului și pe Lukas Zima, Baba Alhassan, Vlad Chiricheș, Mamadou Thiam, Daniel Graovac și David Kiki.

Polonezii au dat cărțile pe față despre transferul lui Octavian Popescu la Korona Kielce

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În ultima perioadă, s-a vehiculat că încă un fotbalist ar putea părăsi formația patronată de Gigi Becali. S-a vehiculat că Octavian Popescu, fotbalistul considerat la un moment dat ”perla” lui Gigi Becali, ar fi pe lista polonezilor de la Korona Kielce.

Ajuns la 23 de ani, Octavian Popescu a intrat în ultimii ani într-un con de umbră. Deși a avut un start de carieră spectaculos, evoluțiile fotbalistului au fost din ce în ce mai slabe, până a ajuns să fie mai mult rezervă la FCSB. În ultimul sezon, mijlocașul a avut probleme și cu accidentările. 

Totuși, în ultima stagiune, Octavian Popescu a avut câteva momente de sclipire, iar Gigi Becali a mărturisit că are încredere în jucătorul care a ajuns să valoreze doar 600.000 de euro, deși la un moment dat cota sa de piață explodase și ajunsese la 4 milioane de euro. 

În sezonul recent încheiat, Octavian Popescu a contribuit cu două goluri și trei pase decisive.

Chiar dacă s-a zvonit despre un eventual interes al polonezilor pentru fotbalistul de la FCSB, publicația poloneză Sportowy24 susține că nu se pune problema ca un astfel de transfer să se realizeze. Jurnaliștii polonezi au transmis că Octavian Popescu nu se află pe lista celor de la Korona Kielce și nu au existat discuții între reprezentanții clubului și agentul fotbalistului cu privire la un transfer. 

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