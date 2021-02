BREAKING NEWS | Mesajul TRANSANT al lui Gigi Becali inainte de marele derby! "Suntem prea valorosi pentru Dinamo de azi!" Ce a spus depre revenirea lui Borcea la club

Gigi Becali a vorbit inainte de marele derby Dinamo - FCSB, care va avea loc miercuri seara.

Patronul FCSB-ului nu vede un alt rezultat decat victoria pentru echipa lui. Situatia in care se afla Dinamo in prezent l-a facut pe Becali sa nu aiba nicio teama in derby-ul istoric din Liga 1, el precizand ca are emotii mai mari cu CFR Cluj.

De asemenea, el crede ca Borcea nu se va intoarce la Dinamo, dar si-ar dori sa se dueleze din nou cu vechiul lui rival.

"S-au dus vremurile alea in care simteam cu adevarat ca jucam un derby cu Dinamo. Nu mai este acolo Cristi Borcea, iar adrenalina nu mai este aceeasi. Emotii mai mari am inceput sa am la meciurile cu CFR Cluj. Eu v-am spus de mult ca Dinamo nu o sa mai fie Dinamo dupa ce nu vor mai fi la conducere Cristi Borcea si Nicu Badea.

Negoita a facut tot ce a putut, dar nu a avut bani pentru un club de talia lui Dinamo. Nu ma intereseaza de acest Cortacero si nu vreau sa vorbesc mai multe de ce este acum la ei. Ii vom bate fara nicio emotie. Suntem prea valorosi pentru Dinamo de azi. Stiu sigur ca Borcea nu se mai intoarce la Dinamo, desi as vrea sa ma bat din nou cu el", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

Inaintea acestui meci, FCSB este lider solitar in Liga 1, cu 45 de puncte. Dinamo se afla pe locul 9, cu 25 de puncte, fiind la 3 puncte in spatele Chindiei Targoviste, ocupanta ultimului loc care duce in playoff.