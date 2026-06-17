Adi Popa a reacționat după ce CSA Steaua i-a anunțat plecarea.

Adi Popa: ”Cu Oprița nu mai eram bine!”

Chiar dacă a ajuns la 37 de ani și s-a despărțit de ”Militari”, Popa spune că nu are de gând să se retragă și și-a propus să semneze cu un club din Liga 2, cu posibilitatea de a promova.

”Nu mă retrag. Încă trei ani mai joc, cât mă ține. Nu mi-au mai prelungit. Nu voi continua la Steaua ca jucător, voi continua în altă parte. Mă motivează plăcerea de a juca, știu că pot, simt că pot. Probabil tot în Liga 2. Mă duc de plăcere, să am condiții bune și să luptăm pentru un obiectiv bun”, a spus Adi Popa la IamSportLIVE.

Apoi, într-un dialog cu Florin Prunea, Adi Popa a dezvăluit că relația dintre el și Daniel Oprița s-a deteriorat în ultima perioadă.

”(n.r. Florin Prunea: A plecat și Oprița?) Nu, nu, Oprița nu a plecat. (n.r. Florin Prunea: Dar tu nu erai bine cu ei?) Cu el nu! (n.r. Florin Prunea: Păi de ce?, ați fost și colegi) Nu am fost colegi, el era la Petrolul, eu la Chiajna”, a mai spus Adi Popa.