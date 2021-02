BREAKING NEWS | Ce salariu URIAS i-a cerut Man Parmei si cum a fost DRIBLATA Anamaria Prodan de familia Becali! Dezvaluiri COMPLETE

Intre Anamaria Prodan, patronul FCSB Gigi Becali si impresarii Ioan si Victor Becali pare sa nu mai fie niciun drum care sa duca la pace!

Prodan e suparata foc pe familia Becali, care a evitat-o la negocierile pentru Dennis Man. Prodan sustine ca a muncit in folosul lui Man mai bine de 4 ani, insa a fost 'driblata' in momentul recompensei, acela al impartirii banilor!



Gazeta Sporturilor a obtinut de la Prodan atat oferta pe care a adus-o initial catre Gigi Becali, cat si conversatiile pe care le-a intretinut pe WhatsApp cu Parma, cu Becali si cu Man.

Din comisionul de aproape 900 000 de euro primit de impresari la acest transfer, la Prodan ar fi urmat sa ajunga doar 100 000. "Toata munca a facut-o Govanni, Ana a stat la plaja. Nu e bine sa stai la plaja si sa iei 100 000 de euro?" - a explicat Gigi Becali dupa ce a avut confirmarea plecarii lui Man la Parma.

Anamaria Prodan va merge acum in instanta cu speranta ca va recupera prejudiciul pe care i l-a creat Man. Gazeta scrie ca despagubirile pe care Anamaria vrea sa le solicite se ridica la jumatate de milion de euro.

Cu ce oferta a venit Anamaria Prodan catre Gigi Becali in timp ce Giovanni Becali incepuse deja negocierile cu patronul Parmei:

Becali a mers, insa, la doua capete. I-a acordat lui Dragos Sarbu, seful din acte al firmei controlate de fratii Becali, un mandat conform caruia Man putea fi vandut prin compania acestuia pana pe 15 ianuarie in urmatoarele conditii:

12 milioane de euro platibili pana la finalul lui 2023

Doua milioane bonusuri daca echipa juca in Serie A in urmatoarele 4 sezoane.

10% din profitul realizat de club la revanzarea lui Man

Oferta anuntata public de Victor Becali la GSP Live a fost de 13 milioane de euro, platibili in rate, plus doua in bonusuri. In cele din urma, tranzactia s-a inchis in urmatorii termeni:

11 milioane de euro platiti acum

doua milioane in functie de bonusuri de performanta

5% din profitul facut la vanzarea ulterioara.

Prodan sustine ca fratii Becali i-au obtinut lui Man un salariu de 850 000 de euro, desi ea ceruse 1,5 milioane. Fotbalistul i-a transmis si el, printr-un mesaj, ce asteptari salariale are. Textul a ajuns si la Gigi Becali.

Ce salariu voia Man de la Parma:

1,3 milioane pe an, fara comisionul impresarei

250 000 de euro din suma de transfer sau bani la semnatura

masina personala

Ce finalitate credeti ca va avea cazul Man?