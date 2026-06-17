Spania s-a încurcat la debutul în grupele Cupei Mondiale 2026. A remizat cu Insulele Capului Verde, scor 0-0. Chiar dacă este văzută mare favorită la câștigarea trofeului, campioana europeană en-titre nu a reușit să marcheze în poarta Capului Verde, echipă văzută drept una dintre cele mai slabe naționale prezente la turneul final.

Cu toate că Spania a dominat total meciul, campioana europeană nu a reușit să se impună în cele din urmă, iar Capul Verde a produs una dintre marile surprize de la această Cupă Mondială.

Din Grupa H de la Cupa Mondială mai fac parte Uruguay și Arabia Saudită, care au remizat și ele, scor 1-1.

Un parior a câștigat 4.7 milioane de dolari după Spania – Capul Verde

Surpriza, una dintre cele mai mari de la ultimele turnee de Cupă Mondială, l-a îmbogățit pe un utilizator al unei platforme de pariuri! El a prevăzut că Spania nu va învinge Capul Verde, plasând un pariu de 427.952 de dolari pe faptul că naționala din Africa nu va ceda.

Dat fiind faptul că avea o cotă foarte mare, pariorul a câștigat 4.7 milioane de dolari în urma acestui pariu! A avut mari emoții, pentru că Spania a dominat partida și putea să se impună la scor. Ibericii au avut o posesie de 74 la sută și au expediat 27 de șuturi spre poarta celor din Capul Verde.

Portarul Vozinha a devenit vedetă peste noapte după debutul la Cupa Mondială 2026

Aflată la prima participare din istorie la Cupa Mondială, Capul Verde a reușit să obțină un punct din duelul cu campioana europeană Spania. Vozinha a fost omul meciului, cu nu mai puțin de șapte parade la Atlanta.

Pe numele său real Josimar Jose Evora Dias, Vozinha s-a aflat la meciul cu numărul 89 în poarta naționalei din Capul Verde.

După punctul uriaș obținut contra Spaniei, Capul Verde mai are de disputat două meciuri în Grupa H și va spera la calificarea în fazele eliminatorii: cu Uruguay, pe 22 iunie, și cu Arabia Saudită, pe 27 iunie.