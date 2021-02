Anamaria Prodan a recunoscut ca a facut lucruri ILEGALE pentru a-l transfera pe Man! "Ne feream de Gigi Becali de multe ori, sa nu afle!"

Dupa transferul lui Man la Parma, intre Gigi Becali si Anamaria Prodan a inceput un scandal monstru.

Aradeanul a ajuns la Parma dupa ce sotia lui 'Reghe' a negociat la inceput cu italienii, ea fiind reprezentantul legal al jucatorului. In final, Gigi Becali a intervenit, a scos-o din schema pe Anamaria Prodan, iar Dennis Man a semnat o intelegere pentru a fi reprezentat de catre Giovanni Becali.

Pe parcursul anilor in care l-a reprezentat pe Dennis Man, Anamaria Prodan a dezvaluit ca s-a intalnit in repetate randuri cu oficialii altori cluburi, alaturi de jucator, fara ca Gigi Becali sa stie.

Fotbalistii care nu se afla in ultimele 6 luni de contract nu au voie sa faca acest lucru. In acest caz, pentru ca jucatorii sa fie cotactati de alte echipe este nevoie de acceptul clubului unde joaca. Anamaria Prodan nu i-a spus lui Gigi Becali, iar fotbalistul era in contact cu alte cluburi fara sa aiba acordul FCSB.

"Munca mea de ani de zile, miile de telefoane si deplasari, toate intalnirile cu scouteri, presedinti si cluburi mari, ce se intampla cu ele? N-am spus de-a lungul timpului cati au fost. El mergea la masa cu mine si cu taica-su si ne feream de Gigi Becali de multe ori, sa nu afle, ca ma ruga: 'sa nu cumva sa ii spui lui Dennis Man ca a venit ala pentru el, sa nu cumva sa stie Dennis Man sau ta-su'", a declarat Anamaria Prodan pentru Gazeta Sporturilor.

Inainte ca internationalul roman sa se transfere la Parma, de serviciile lui au mai fost interesate echipe precum Feyenoord, Sheffield United, Norwich City, TSKA Moscova si LA Galaxy.