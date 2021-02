EXCLUSIV | "Razboiul" dintre Gigi Becali si Anamaria Prodan continua in culise! Conflictul dintre cei doi este departe de a fi terminat

De la "razboiul declaratiilor" s-a ajuns la un "razboi rece", in urma caruia ambele parti vor pierde bani.

Intre patronul FCSB si Anamaria Prodan a izbucnit un scandal monstru, dupa ce Gigi Becali si varul acestuia, Ioan Becali, au trecut peste capul impresarei si au realizat pe cont propriu transferul lui Dennis Man la Parma. Ramasa fara comisionul de 850.000 de euro, dupa negocieri perseverente de cateva luni de zile si fara jucator, aceasta s-a dezlantuit la adresa latifundiarului, despre care a spus cuvinte grele.

Ea a declarat ca Becali "e un om fara Dumnezeu", "a trait cu oile, pe camp", "m-am jucat cu el, cu creierul lui", "e un un liliputan de 1.30 metri, un circar", "e agramat, rupe stiloul cand vrea sa scrie", "copiilor si nevestei le e rusine cu el", "e fatarnic, ajuta doar in fata camerelor tv", "e cazul perfect pentru facultatea de medicina, creier cu probleme" si "el si varul sau sunt doi sobolanei disperati, care s-au milogit pentru un milion in plus". Mai mult, AMP a acuzat si ca cei doi oameni de fotbal au facut presiuni imense asupra lui Man si a familiei sale pentru a rupe contractul de reprezentare si a semna cu varul patronului, in incercarea de a intra in posesia comisionului rezultat din transfer si a cotei parte din salariul viitor al jucatorului.

De cealalta parte, patronul FCSB a cerut ca toti jucatorii echipei sale sa rupa relatiile contractuale cu AMP, in caz contrar urmand sa fie disponibilizati, si a sugerat ca locul unei femei nu este in fotbal, dar a acuzat si ca Laurentiu Reghecampf si sotia sa au castigat bani multi pe seama sa si a clubului sau prin metode imorale.

CE VA FACE GIGI BECALI

Desi declaratiile publice par sa se fi linistit temporar, animozitatea s-a mutat in culisele fotbalului. Din informatiile Sport.ro, latifundiarul ar fi contactat prin intermediari mai multe cluburi din Liga 1, care au beneficiat in trecut de ajutorul FCSB, prin imprumuturile de jucatori sau prin transferurile pe sume mari de bani, care le-au ajutat sa supravietuiasca din punct de vedere sportiv si financiar. Gigi Becali s-ar fi declarat grav jignit de acuzatiile si insultele agentei, ar fi transmis ca o impacare in perioada urmatoare este exclusa si ca un transfer la FCSB prin intermediul ei este inadmisibil, asa ca nu vede cu ochi buni o eventuala colaborare a acestor cluburi cu AMP. Milionarul ar fi lasat de inteles ca ar putea acorda un spor la transferuri pentru fiecare mutare facuta fara interventia rivalei sale si ar fi oferit si relatii despre ce agenti sunt in gratiile sale, dar a primit si un feedback ingrijorator, respectiv ca unii impresari ar ezita sa lucreze cu FCSB, existand frica ca isi pot pierde jucatorii la presiunea patronului.

CE VA FACE ANAMARIA PRODAN

De cealalta parte, FCSB cauta un atacant si un fundas central care sa completeze lotul, cu experienta in Liga 1, decenti din punct de vedere al valorii si al pretului de transfer, dar s-ar fi lovit de opozitia impresarei, care are drept de reprezentare pentru sute de jucatori din fotbalul romanesc si are relatii excelente cu multe cluburi din fotbalul intern, de aceea "ros-albastrii" ar fi recurs la piata externa. In plus, AMP a fost cea care a adus in curtea FCSB-ului numerosi juniori si jucatori tineri, iar acum este de asteptat sa isi directioneze talentele catre rivalele din Liga 1 sau catre academiile unor cluburi europene de prestigiu. Nu in ultimul rand, ea este contactata de multi impresari straini pentru a oferi informatii despre fotbalistii din Liga 1 doriti, iar eventualele chestionari in privinta jucatorilor FCSB-ului ar putea primi recomandari nu foarte entuziaste din partea ei, ceea ce le-ar scadea dramatic pretul.