EXCLUSIV | "A fost un duel interesant, intre un Popescu talentat si un Filip agresiv!" Cum s-a descurcat pustiul-minune al lui Becali in derby-ul cu Dinamo

Un fost jucator de la Steaua a vorbit la PRO X despre noua "perla" a celor de la FCSB.

Fostul jucator al Stelei, care are si dubla cetatenie, romana si cameruneza, Nana Falemi, si-a spus parerea despre evolutia tanarului fotbalist de la FCSB din derby.

"A fost interesant sa vad cum se descurca Octavian Popescu in fata lui Filip, stiind ca Popescu este foarte talentat, tupeist si inventiv. In fata lui Filip, care e un fundas puternic, iute, agresiv, si caruia nu-i place cand il provoci si il intorci pe toate partile.

A fost interesant de vazut acest duel, nu a reusit prea multe Popescu, dar e de inteles, a fost un meci cu presiune", a declarat Falemi, la Ora exacta in sport.

Tanarul fotbalist al celor de la FCSB a produs doua pase interesante in prima repriza, care au dus la doua situatii de gol pentru Florinel Coman, iar in repriza a doua i-a pasat superb, cu calcaiul, aceluiasi Coman, care a ratat din nou, ca in prima repriza.