Conflict la distanta intre Becali si Anamaria! Gigi, reactie de ultima ora dupa anuntul lui Prodan: "Daca jucatorii sunt fricosi, sa-i zica lui Gigi sa-mi plateasca daunele!"

Anamaria Prodan nu renunta la colaborarile cu jucatorii de la FCSB pe care-i are sub contract.

Agentul nu ia in calcul sa se desparta de stelistii Olaru sau Andrei Vlad, in ciuda noii reguli impuse in club de Gigi Becali. Anamaria Prodan a devenit agent interzis la FCSB. Prodan spune ca singura cale de rupere a contractelor dintre ea si fotbalisti este ca Becali sa-i achite toate clauzele de reziliere trecute in acordurile de reprezentare.

"Asta ca am ramas fara jucatori la FCSB suna ilar. Am contracte foarte bine facute cu jucatorii. Daca acesti jucatori sunt fricosi si nu au personalitate, sa vorbeasca ei cu Gigi si sa plateasca el daunele din contracte. Daca jucatorii au curaj si sunt barbati, merg la Gigi si-i spun ca au contract si ca merg cu el pana la capat!", a spus Anamaria Prodan pentru Digisport.

Becali ramane insa ferm in decizia pe care a luat-o: "Cand cineva te jigneste, mai poti sa colaborezi cu persoana aia? Nu mai vreau sa vorbesc. Le-am spus jucatorilor ca nu mai trebuie sa aiba de-a face cu Anamaria Prodan, da? Asta e poltiica de la FCSB si trebuie sa fie respectata de toata lumea. O sa vedem daca o sa ma actioneze in judecata. Nu mai vreau sa vorbesc despre acest subiect."

Vlad, Perianu si Darius Olaru sunt cei 3 jucatori de la FCSB aflati sub contract cu Anamaria Prodan, care are si fotbalisti de la echipa a doua in reprezentare.