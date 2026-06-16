FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare

Potrivit managerului FCSB, pista Denis Drăguș are șanse minime de reușită. În schimb, oficialii bucureștenilor s-au reorientat rapid și au identificat un vârf pe care îl consideră superior internaționalului român. Numele fotbalistului nu a fost dezvăluit, însă tratativele sunt gata să înceapă.

„Bîrligea și Drăguș, nu știu dacă poate să vină Drăguș. Dar eu am un atacant la momentul acesta, azi mi-a dat Gigi OK-ul să începem negocierile. Cred că e mai bun, are și vârstă bună. Atacant străin, foarte bun”, a zis oficialul.