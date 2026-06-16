FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare

FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare Fotbal intern
SPORT.RO
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Mihai Stoica a anunțat că roș-albaștrii au pus ochii pe un atacant din străinătare, iar Gigi Becali și-a dat deja acordul pentru începerea negocierilor.

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Mihai StoicaFCSBGigi Becali
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Potrivit managerului FCSB, pista Denis Drăguș are șanse minime de reușită. În schimb, oficialii bucureștenilor s-au reorientat rapid și au identificat un vârf pe care îl consideră superior internaționalului român. Numele fotbalistului nu a fost dezvăluit, însă tratativele sunt gata să înceapă.

„Bîrligea și Drăguș, nu știu dacă poate să vină Drăguș. Dar eu am un atacant la momentul acesta, azi mi-a dat Gigi OK-ul să începem negocierile. Cred că e mai bun, are și vârstă bună. Atacant străin, foarte bun”, a zis oficialul.

  • Mihai stoica
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Juri Cisotti, în locul lui Darius Olaru

Până la semnarea următorului număr 9 de la echipă, oficialul FCSB a dezvăluit cine îl va înlocui pe Darius Olaru la mijlocul terenului, după ce căpitanul roș-albaștrilor a semnat cu Union SG. Mai mult, staff-ul tehnic studiază modificarea așezării într-un 4-3-1-2, un sistem ce ar trebui să pună în valoare jucătorii actuali din lot.

„Păi l-a suplinit în perioada de 6 luni în care el nu a jucat din cauza accidentării la umăr. Și Cisotti a avut cele mai bune prestații atunci. Pentru că în momentul în care pleacă un jucător extrem de influent poate să apară altul care era în urma lui. Se gândește și să aducă pe cineva, dar se gândește și să schimbe sistemul. Am început să studiem formația 4-3-1-2. La momentul acesta, am avea Tănase, dacă prelungește, Cisotti, Octavian Popescu, care pot juca pe poziția aceea”, a transmis Mihai Stoica.

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