CSA Steaua l-a ofertat pe golgheterul din Liga 2!

Sekou Camara se află la final de contract și este dorit de două cluburi. Potrivit Liga2, CSA Steaua a intrat în cursa pentru transferul golgheterului ieșenilor.

Sekou Camara are două oferte pe masă

Situația financiară incertă de la Poli Iași îi pune pe gânduri pe jucători. Camara are de recuperat cinci salarii, însă nu a luat încă o decizie finală în privința viitorului său.

„Am două oferte, dar încă nu am dat niciun răspuns. Dacă se vor rezolva problemele și va fi stabilitate, iau în calcul să rămân la Poli Iași”, a declarat atacantul din Guinea.