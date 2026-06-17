CSA Steaua l-a ofertat pe golgheterul din Liga 2!

CSA Steaua l-a ofertat pe golgheterul din Liga 2! Liga 2
SPORT.RO
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Poli Iași riscă să piardă unul dintre cei mai importanți jucători din sezonul trecut. 

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csa steauaSekou CamaraPoli Iasi
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Sekou Camara se află la final de contract și este dorit de două cluburi. Potrivit Liga2, CSA Steaua a intrat în cursa pentru transferul golgheterului ieșenilor.

Sekou Camara are două oferte pe masă

Situația financiară incertă de la Poli Iași îi pune pe gânduri pe jucători. Camara are de recuperat cinci salarii, însă nu a luat încă o decizie finală în privința viitorului său.

„Am două oferte, dar încă nu am dat niciun răspuns. Dacă se vor rezolva problemele și va fi stabilitate, iau în calcul să rămân la Poli Iași”, a declarat atacantul din Guinea.

Camara a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei în sezonul trecut. După rezolvarea problemelor legate de viză, atacantul a reușit să marcheze nouă goluri în doar 18 meciuri de Liga 2.

Fotbalistul african a mai evoluat în România pentru FC Botoșani și Unirea Slobozia, iar acum se află la a doua aventură în tricoul Politehnicii Iași.

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