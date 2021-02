Scandalul dintre Anamaria Prodan si Gigi Becali a ajuns in presa din strainatate! "Ea este cunoscuta pentru ca isi apara jucatorii"

Presa cipriota a scris despre scandalul urias dintre Anamaria Prodan si Gigi Becali, declansat de transferul record al lui Dennis Man la Parma.

FCSB l-a transferat pe Dennis Man in aceasta iarna, contra sumei de 13 milioane. Transferul record pentru Liga 1 a fost efecuat prin intermediul lui Giovanni Becali, desi Dennis Man era sub contract cu Anamaria Prodan.

Din cauza faptului ca l-a pierdut pe jucator, impresara a pierdut comisioane mari, iar de aici pana la un intreg scandal a mai fost doar un pas. Acum, scandalul a ajuns si in strainatate, mai exact in presa cipriota, o tara in care fotbalul este foarte important.

"Dennis Man a fost transferat la Parma dupa ce Anamaria Prodan a negociat initial cu formatia italiana. Ulterior, Gigi l-a trimis pe varul sau, sa incheie o intelegere cu formatia italiana, pe o suma mai mare, fara ca ea sa stie.

Din acest punct, frumoasa impresara s-a enervat si a promis ca se va razbuna. Ea este cunoscuta pentru faptul ca isi apara jucatorii, dar este cea mai periculoasa atunci cand vine vorba sa fie tradata!

Anamaria Prodan detine o companie de lupte in Las Vegas, alaturi de cumnatul sau, Anthony Savelio, un fost campion la lupte, alaturi de care se antreneaza zilnic alaturi de sotul ei", au notat jurnalistii de la 24sports.com.cy.