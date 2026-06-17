GALERIE FOTO Messi, ce noroc! Cum putea să vadă roșu direct în prima repriză din Argentina - Algeria

Messi, ce noroc! Cum putea să vadă roșu direct în prima repriză din Argentina - Algeria CM 2026
SPORT.RO
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Lionel Messi a reușit un meci istoric la prezența sa cu numărul 200 în tricoul Argentinei, 3-0 contra Algeriei la CM 2026.

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Lionel MessiArgentinaAlgeriaAissa MandiSzymon Marciniak
Din articol

După un gol anulat în minutele de start de la Kansas, Lionel Messi a reușit să impresioneze cu trei goluri marcate, inclusiv două din afara careului. Starul lui Inter Miami a ajuns la 16 goluri marcate la Cupa Mondială în carieră și a egalat recordul all-time deținut de germanul Miroslav Klose.

Messi, iertat după un fault dur în Argentina - Algeria 3-0

Seara putea fi complet diferită pentru Messi dacă arbitrul polonez Szymon Marciniak ar fi sancționat un fault dur comis de argentinian asupra lui Aissa Mandi.

În minutul 31, la 1-0 pentru Argentina, Messi a încercat să îl deposedeze pe algerian și s-a dus cu talpa pe gamba adversarului. S-a dictat însă doar lovitură liberă, fără vreo sancțiune pentru starul campioanei mondiale.

"Imaginați-vă cum ar fi arătat Argentina fără Lionel Messi. Acest tip de intervenție, cu crampoanele pe tendon sau gamba adversarului, poate duce foarte ușor la cartonaș roșu", a scris New York Times, despre faza controversată din minutul 31.

"Singurul aspect negativ al prestației briliante a lui Messi s-a consemnat în prima repriză, când a fost norocos că a scăpat nepedepsit după o intervenție cu crampoanele asupra gambei lui Aissa Mandi. Argentinianul merita probabil un cartonaș galben și, eventual, chiar un cartonaș roșu. Nu a primit niciunul, iar faza nu s-a analizat", a notat și The Guardian.

Faultul lui Lionel Messi asupra lui Aissa Mandi

Foto: Getty Images

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Ce recorduri a mai stabilit Messi în Argentina - Algeria 3-0

  • Messi a devenit primul fotbalist care evoluează la 6 ediții diferite de Cupă Mondială
  • Messi a devenit cel mai vârstnic fotbalist care izbutește o triplă la Cupa Mondială, la 38 de ani și 357 de zile. Precedentul record era deținut de Roger Milla (38 de ani și 34 zile)
  • Messi a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri la Cupa Mondială din afara careului, nu mai puțin de 5, egalând recordul brazilianului Rivellino
  • Tripla lui Messi contra Algeriei a venit la exact 20 de ani după ce marca primul său gol din carieră la Cupa Mondială  

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