După un gol anulat în minutele de start de la Kansas, Lionel Messi a reușit să impresioneze cu trei goluri marcate, inclusiv două din afara careului. Starul lui Inter Miami a ajuns la 16 goluri marcate la Cupa Mondială în carieră și a egalat recordul all-time deținut de germanul Miroslav Klose.

Messi, iertat după un fault dur în Argentina - Algeria 3-0

Seara putea fi complet diferită pentru Messi dacă arbitrul polonez Szymon Marciniak ar fi sancționat un fault dur comis de argentinian asupra lui Aissa Mandi.

În minutul 31, la 1-0 pentru Argentina, Messi a încercat să îl deposedeze pe algerian și s-a dus cu talpa pe gamba adversarului. S-a dictat însă doar lovitură liberă, fără vreo sancțiune pentru starul campioanei mondiale.

"Imaginați-vă cum ar fi arătat Argentina fără Lionel Messi. Acest tip de intervenție, cu crampoanele pe tendon sau gamba adversarului, poate duce foarte ușor la cartonaș roșu", a scris New York Times, despre faza controversată din minutul 31.

"Singurul aspect negativ al prestației briliante a lui Messi s-a consemnat în prima repriză, când a fost norocos că a scăpat nepedepsit după o intervenție cu crampoanele asupra gambei lui Aissa Mandi. Argentinianul merita probabil un cartonaș galben și, eventual, chiar un cartonaș roșu. Nu a primit niciunul, iar faza nu s-a analizat", a notat și The Guardian.