„Codruț Sandu, "zidul" din poarta Corvinului!”, au transmis cei de la Liga 2, care i-au acordat titlul de ”portarul sezonului” 2025-2026.

Acum, se va alătura lotului condus de Nuno Campos, unde se va bate pentru postul de titular cu Devis Epassy (33 de ani) și Alexandru Roșca (22 de ani).

Este distincția primită de Codruț Sandu (20 de ani), portarul pe care Dinamo l-a împrumutat la Corvinul Hunedoara în sezonul recent încheiat. Sub comanda lui Florin Maxim, portarul a fost titular incontestabil și a contribuit decisiv la promovarea echipei în Superliga României.

Adriano Manole (18 ani), de la FC Argeș, dar și Ianis Doană (18 ani), fost jucător la CSA Steaua, primele transferuri în această perioadă de mercato de Dinamo. Fanii așteaptă numele sonore, care să înlocuiască plecările unor jucători importanți, precum Kennedy Boateng sau Eddy Gnahore, dar până atunci se pot lăuda cu ”portarul sezonului”.

După ce a prins 30 de meciuri în Liga 2 și Cupa României pentru Corvinul Hunedoara, Sandu este acum evaluat la 450.000 de euro de site-urile de specialitate.

În urmă cu patru zile, mai mulți tineri legitimați la Dinamo au făcut vizita medicală și au început deja antrenamentele sub comanda lui Nuno Campos. Antrenorul portughez ar urma să-i evalueze pe aceștia în vederea noului sezon. Printre aceștia nu s-a numărat și Codruț Sandu, care ar urma să facă vizita medicală alături de restul lotului în perioada următoare.

Primele declarații ale lui Nuno Campos din postura de antrenor al lui Dinamo

Nuno Campos a fost întrebat despre primele impresii pe care le are de când a venit în România. Tehnicianul portughez de 51 de ani a dezvăluit că știe despre Dinamo încă de când era copil.

„Este o onoare să fiu aici, să fiu antrenorul lui Dinamo. Înainte să vorbesc de viitor, vreau să spun că respect istoria celor de la Dinamo. Îmi amintesc când a învins-o pe Sporting, eram un copil.

Nu a fost o surpriză. Pentru mine nu este o surpriză pentru ceea ce am făcut înainte. Cel mai important lucru este Dinamo. Sunt fericit că sunt aici. În viitor sper să vorbim despre mai multe detalii.

Am o grămadă de prieteni portughezi care mi-au vorbit despre România. Nu o să spun numele, pentru că sunt o grămadă. În general, am vorbit cu multă lume despre România.

Cred că sunt mulți antrenori în toată lumea, nu doar în România. Au făcut treabă bună pe unde au fost și e normal să fie apreciați”, a spus Nuno Campos.