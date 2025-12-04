LIVE TEXT Cupa României, de la 14:00! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău

Cupa Rom&acirc;niei, de la 14:00! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău Cupa Romaniei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Se încheie etapa a doua din faza grupelor Cupei.

TAGS:
Universitatea CraiovaCFR ClujU ClujSepsi OSKPetrolul Ploiesti
Din articol

LIVE TEXT începând cu ora 14:00 pe Sport.ro se dispută ultimele meciuri din cadrul etapei a doua din faza grupelor Cupei României.

Sporting Liești - Metalul Buzău în Grupa C - de la ora 14:00

Sepsi OSK - U Cluj în Grupa C - de la ora 16:15

Metaloglobus - CFR Cluj în Grupa A - de la ora 18:30

Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova în Grupa B - de la ora 21:00

Clasamentele LIVE din grupele Cupei României

Clasamente oferite de Sofascore
Clasamente oferite de Sofascore
Clasamente oferite de Sofascore
Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și în închisori
Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și &icirc;n &icirc;nchisori
ARTICOLE PE SUBIECT
Record pentru istorie! &rdquo;Copilul&rdquo; lui Cristi Chivu, gol după gol la Inter Milano și performanță unică
Record pentru istorie! ”Copilul” lui Cristi Chivu, gol după gol la Inter Milano și performanță unică
ULTIMELE STIRI
&Icirc;ntrebat despre derby-ul FCSB - Dinamo, Ioan Becali a răspuns categoric: &rdquo;Pentru asta joacă!&rdquo;
Întrebat despre derby-ul FCSB - Dinamo, Ioan Becali a răspuns categoric: ”Pentru asta joacă!”
Ce a făcut Dinamo &icirc;n duelul cu Aalborg din Champions League
Ce a făcut Dinamo în duelul cu Aalborg din Champions League
Olăroiu, un car de nervi: &bdquo;De ne&icirc;nțeles așa ceva!&ldquo;. Faza care l-a scos din sărite
Olăroiu, un car de nervi: „De neînțeles așa ceva!“. Faza care l-a scos din sărite
Ghinion pentru Florian Wirtz! A rămas fără golul din Liverpool - Sunderland, primul al său &icirc;n Anglia
Ghinion pentru Florian Wirtz! A rămas fără golul din Liverpool - Sunderland, primul al său în Anglia
Rio Ferdinand va conduce tragerea la sorţi pentru CM 2026! Cine va mai fi prezent
Rio Ferdinand va conduce tragerea la sorţi pentru CM 2026! Cine va mai fi prezent
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a dat lovitura: &rdquo;Cel mai bun produs de export al fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”

Incredibil! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;ntre Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

Incredibil! Ce se întâmplă între Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință în Cupa României | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: &rdquo;Sunt bani mulți care trebuie luați&rdquo;

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați”

Accidentare horror &icirc;n UTA Arad &ndash; FCSB! I-a cedat genunchiul

Accidentare horror în UTA Arad – FCSB! I-a cedat genunchiul

Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: &rdquo;Unde ai mai pomenit?&rdquo;

Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: ”Unde ai mai pomenit?”



Recomandarile redactiei
&Icirc;ntrebat despre derby-ul FCSB - Dinamo, Ioan Becali a răspuns categoric: &rdquo;Pentru asta joacă!&rdquo;
Întrebat despre derby-ul FCSB - Dinamo, Ioan Becali a răspuns categoric: ”Pentru asta joacă!”
Olăroiu, un car de nervi: &bdquo;De ne&icirc;nțeles așa ceva!&ldquo;. Faza care l-a scos din sărite
Olăroiu, un car de nervi: „De neînțeles așa ceva!“. Faza care l-a scos din sărite
Ce a făcut Dinamo &icirc;n duelul cu Aalborg din Champions League
Ce a făcut Dinamo în duelul cu Aalborg din Champions League
Ghinion pentru Florian Wirtz! A rămas fără golul din Liverpool - Sunderland, primul al său &icirc;n Anglia
Ghinion pentru Florian Wirtz! A rămas fără golul din Liverpool - Sunderland, primul al său în Anglia
Traseu de coșmar. Cu cine ar putea juca Rapid &icirc;n Champions League dacă va c&acirc;știga titlul
Traseu de coșmar. Cu cine ar putea juca Rapid în Champions League dacă va câștiga titlul
Alte subiecte de interes
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol &icirc;n amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Cseke Attila: Rom&acirc;nia deține cel mai puternic sistem laser din lume. &Icirc;ncep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

stirileprotv Cseke Attila: România deține cel mai puternic sistem laser din lume. Încep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat &icirc;n direct &icirc;naintea unui meci de fotbal. &bdquo;Sunt foarte jenată&rdquo;. VIDEO

stirileprotv O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat în direct înaintea unui meci de fotbal. „Sunt foarte jenată”. VIDEO

Doi rom&acirc;ni, prinși &icirc;n flagrant &icirc;ncerc&acirc;nd să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda &bdquo;bucla libaneză&rdquo;

stirileprotv Doi români, prinși în flagrant încercând să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda „bucla libaneză”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!