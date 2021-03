Atac al lui Oprita la adresa FRF inainte de RAZBOIUL cu FCSB 2: "Trebuia ca Federatia sa faca asta!"

Steaua si FCSB 2 se intalnesc in prima etapa din acest an din Liga 3!

Pe 13 martie are loc derby-ul din Liga 3, duelul dintre CSA Steaua si FCSB, iar meciul se anunta a fi cu adevarat spectaculos. In incercarea de a-i incurca pe 'militari', Gigi Becali a anuntat ca va trimite pe teren jucatori de la prima echipa.

Daniel Oprita a vorbit despre duelul cu FCSB 2, dar si despre Federatia Romana de Fotbal, despre care a afirmat ca putea organiza altfel seriile, astfel incat cele doua echipe sa nu se intalneasca de doua ori.

"Ne asteptam ca FCSB sa trimita jucatori de la prima echipa, am vazut si declaratiile. Pot sa trimita orice jucator la echipa a doua, dar ma gandeam la Federatie, ca ar fi putut face altfel seriile, sa nu ne intalnim de doua ori. Dar acum n-avem ce sa facem, trebuie sa ne pregatim si sa jucam.

Daca ne intalneam la baraj? Trebuia ca Federatia sa faca intr-un fel sa nu ne intalnim cu ei nici dupa aia. Nu stiu daca atunci ar mai fi incercat sa promoveze. E foarte posibil sa ne mai intalnim o data, intr-adevar. Noi vrem sa terminam pe locul intai", a spus Daniel Oprita pentru Digi Sport.

CSA Steaua este lider in Seria 4 a Ligii 3 cu 26 de puncte obtinute in 10 meciuri jucate. De cealalta parte, echipa lui Bogdan Vintila are 24 de puncte obtinute, iar meciul de sambata ar putea fi decisiv in stabilirea liderului.