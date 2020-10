Steaua din anii '80, penetrata de informatori! Trei securisti ii aveau sub supraveghere pe recalcitrantii Lacatus, Bumbescu si Iovan

Un studiu realizat de un cercetator CNSAS arata ca, in 1988, securistii ”Felix”, ”Mitica” si ”Cretu” penetrasera clubul Armatei.

Informatiile apar in volumul ”Printre sportivi. Actiunile Securitatii in problema «Sport»” (Bucuresti, Editura Eikon, 2020) si sunt rodul a ”8-9 ani de cautari in arhivele Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) si ale Arhivelor Nationale”, spune cercetatorul Valentin Vasile. Conform G4Media, Steaua, care in 1986 castigase Cupa Campionilor Europeni, fusese penetrata de Securitate, avand in anturajul echipei trei informatori. Pe langa furnizarea de date despre coechipieri, acestia aveau ”misiuni” de influentare in cadrul formatiei, una dintre acestea semanand cu cea a unui antrenor sau a unui psiholog. Numele celor trei informatori nu sunt insa cunoscute.

Vasile relateaza momentul semifinalei CCE pe care echipa condusa atunci de Anghel Iordanescu a jucat-o in 1988 cu Benfica Lisabona. Mansa tur de la Bucuresti, din 6 aprilie 1988, scor 0-0, a fost in atentia UM 02301 Bucuresti, Biroul de Contrainformatii, structura care, cu cinci zile mai devreme, initiase operatiunea ”Columb” si un plan de masuri informativ-operative, acestea din urma avand in vedere apelarea la reteaua informativa si colaborarea intre structuri de specialitate.

Conforma informatiilor preluate, la primul nivel, scrie Valentin Vasile, ”s-a actionat in modul urmator: sursele 'Felix', 'Mitica' si 'Cretu', incadrate la sectia de fotbal, au consemnat starile de spirit necorespunzatoare din randul echipei militare; au intreprins masuri de influentare pozitiva asupra jucatorilor cunoscuti ca recalcitranti (Bumbescu, Lacatus si Iovan) pentru a preveni altercatiile in teren”. ”Nu stiu daca cei trei erau fotbalisti, in documentele consultate nu se puteau gasi aceste detalii. Materialele ne-au fost predate de Armata cu putin timp inainte de a termina manuscrisul”, a declarat Vasile pentru G4Media. In documente nu existau note informative semnate de cei trei, dar este cert ca acestia erau prezenti constant in sanul echipei si intimitatea jucatorilor, posibil ”de 2-3 ani”, dupa cum estimeaza cercetatorul.

PORTUGHEZII AU FOST FILATI, STADIONUL A FOST UMPLUT CU SECURISTI

Alte patru surse, "Marin", "Pic", "Firoiu" si "Barbu" au fost desemnate sa insoteasca echipa portugheza si ”sa semnaleze comportarile, contactele si legaturile suspecte, precum si preintampinarea oricaror incidente.” La al doilea nivel, alte structuri din cadrul Securitatii au trimis echipe speciale pentru protejarea tribunei oficiale, efectuarea unui control antiterorist in Complexul Ghencea si filmarea pe ascuns a diplomatilor straini de la tribuna oficiala. ”Totodata, pentru masuri de siguranta, legatura si control, s-au folosit 10 ofiteri de contrainformatii, plasati la tribuna oficiala, masa presei, sectorul 42 si vestiare”, s-a aflat pe baza documentelor din arhiva CNSAS.

LA UN TURNEU IN OCCIDENT, SECURISTUL A FACUT PARTE DIN STAFF CA METODIST

Cercetatorul descrie si un alt moment in care Securitatea a stat cu ochii pe echipa Steaua: un turneu efectuat in Occident, in ianuarie 1989. Un ofiter de contrainformatii militare, inclus in delegatie ca metodist, a insotit echipa in acest turneu cu scopul de a executa ”o serie de activitati preventive si/sau neutralizarea oricaror actiuni care ar fi creat dezordine in interiorul delegatiei” formate din 21 de sportivi si sase tehnicieni.

Trei surse, despre care Valentin Vasile spune ca exista o mare probabilitate sa fie cele din anturajul echipei, au primit, din nou, un rol: ”instruirea pentru a obtine date despre ceilalti coechipieri si banca tehnica”, restul masurilor avand in vedere ”verificarea amanuntita a tuturor celor inclusi in delegatie, pregatirea contrainformativa, individuala si colectiva, a intregului lot, pe baza documentarii facute de diverse structuri (Directia a III-a, UM 0544, UM 0195 s.a.), stabilirea dispozitivului de autoprotectie al echipei; la locul competitiei, sportivii si tehnicienii se aflau permanent grupati, sub un strict control informativ si supravegherea conducerii lotului, astfel incat sa nu fie posibila nici o desprindere de grup, precum si interzicerea oricaror discutii sau interviuri cu mass-media sau emigranti romani”.