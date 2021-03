Steaua a incercat sa dea LOVITURA inainte de duelul de foc cu FCSB 2! Cu ce jucatori din Liga 1 au negociat 

Steaua - FCSB II va fi derby-ul din Seria 4 a Ligii 3 si va avea loc sambata de la ora 15:00.

Antrenorul Daniel Oprita a dezvaluit ca a negociat cu jucatori din Liga 1 pentru a-si intari echipa, chiar daca Steaua evolueaza in Liga 3. Becali a anuntat in urma cu cateva zile ca va trimite la echipa a doua mai multi jucatori importanti care au evoluat in Liga 1.

"Da (el hotaraste transferurile la Steaua). Sunt mai multe comisii care se intrunesc si trebuie sa fie de acord cu totii. Depinde de salariul jucatorului si daca se pot da acesti bani. Au fost jucatori cu care am discutat, dar care nu au mai vrut sa vina. Au fost si din Liga 1.

Acum nu stiu daca ajungeam la bani, la contract, daca le puteam oferi ce isi doreau ei. Da, am discutat si cu jucatori de Liga 1, si cu jucatori de Liga 2. Am vrut, pentru ca m-am asteptat la ceea ce o sa se intample sambata.

Pentru ca tot a aparut prin ziare ca avem buget de salarii foarte mare. Practic, n-am ajuns pana la aducerea acelor jucatori incat sa ajungem la un nivel asa de ridicat din punct de vedere al salariilor.

Totusi noi ne luptam cu o echipa de Liga 1. Daca va uitati pe ce a aparut in ziare, cu jucatorii care ar putea sa joace sambata, sunt jucatori pe care s-au platit salarii foarte mari chiar si pentru Liga 1. Eu zic ca sunt mult mai mari salariile lor fata de ale noastre. Nedelcu face cat 6 de la mine, nu?", a spus Oprita pentru DigiSport.

Oprita a dezvaluit mai multe nume de jucatori din Liga 1 cu care a negociat, iar printre ele se afla si Andrei Cristea.

"L-am ofertat cu Andrei Cristea, am discutat cu el, chiar am discutat si i-am spus ca e nevoie de el si a spus ca nu poate. Am discutat in iarna. Am incercat si cu Platini, de la Iasi, cu Romario Moise, cu Ursu, care s-a dus la Rapid.

Mai mult cu jucatori de atac am discutat, pentru ca acolo am avut probleme. Da, nu au vrut sa vina in Liga 3, mi-au spus ca se mai gandesc. Au mai fost Nastasie si Honciu de la FC Arges, cu care am discutat. Au fost destui", a explicat Oprita.