Reactia lui Oprita dupa ce FCSB a anuntat ca va trimite vedete in meciul cu Steaua! "Nu este un meci decisiv!" Ce a spus antrenorul 'miltarilor'

Becali incearca cu orice pret sa o impiedice pe Steaua sa promoveze in Liga 2.

Gigi a anuntat ce jucatori va trimite in C pentru marele meci din Ghencea. O lasa pe Steaua sa promoveze, dar numai daca trece de 'copiii' pe care-i va lasa la echipa secunda a FCSB.

Becali spunea ca Octavian Popescu va fi menajat inaintea jocului cu CFR si va merge in C pentru a se lupta cu Steaua. Sambata, FCSB are meci cu UTA in Liga 1. Tavi Popescu, Nedelcu sau Oaida nu vor fi in planurile lui Toni Petrea. Toti vor juca in C.

Daniel Oprita, antrenorul Stelei, a vorbit inaintea marelui meci intre cele doua echipe aflate in litigiu. El spune ca aceasta partida nu este decisiva din punctul lui de vedere.

"Mai vad si prin ziare ce jucatori ar putea sa vina. Stiu ca au fost trimisi si la echipa doua saptamana asta. Ne asteptam, pentru ca am vazut declaratiile. E dreptul lor sa trimita orice jucator. Doar ca ma gandeam asa... Federatia putea sa faca altfel, sa nu ne intalnim fiind doua cluburi in litigiu, sa ne bage in alta serie, dar nu avem ce sa facem. Trebuie sa ne pregatim si sa jucam cu oricine.

La cum arata clasamentul acum, diferenta de puncte dintre locul 3 si locul 4 e destul de mare, dar daca pierzi doua meciuri, orice se poate intampla. Noi ne dorim sa ne pastram invincibilitatea, sa nu pierdem niciun meci in campionat. E foarte important sa terminam pe locul 1 si sa evitam primul meci de baraj.

Ar putea sa aiba un avantaj, au meciuri jucate pana acum. Daca in meciul tur noi am fost favoriti si practic am castigat greu. Ne-am trezit atunci cand am fost cu cutitul la os. Chiar si in 10 oameni am reusit sa intoarcem. Trebuie sa castigam pentru ca este un meci cu echipa de pe locul 2, trebuie sa castigam, dar nu este un meci decisiv", a spus Oprita pentru DigiSport.