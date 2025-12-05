INTERVIU De ce crede Răzvan Raț că nu vor mai ajunge alți români în Premier League: ”Indiferent de echipă!” + ce spune despre Drăgușin

Vali Andronescu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Răzvan Raț (44 de ani) a jucat în Anglia la West Ham, unde și-a trecut în CV 20 de apariții.

Marți seară, Răzvan Raț, retras din fotbal în 2018 la ACS Poli, după o carieră de 20 de ani, a fost prezent la evenimentul VOYO de lansare al documentarului lui Adrian Mutu, ”Il Fenomeno - Povestea unui superstar”.

În prezent, Raț e membru al Consiliului de Administraței de la Genoa, clubul din Serie A patronat de finanțatorul celor de la Rapid, Dan Șucu.

Într-un interviu oferit pentru Sport.ro, Răzvan Raț a vorbit despre Adrian Mutu, dar și despre echipa națională de fotbal a României, Radu Drăgușin și derby-ul de sâmbătă dintre FCSB și Dinamo.

INTERVIU cu Răzvan Raț: ”Mutu e un nume important, suntem foarte buni prieteni”

Cât de important e să avem un documentar al unui jucător de anvergură precum Mutu?
Nu știu dacă e neapărat important pentru fotbalul românesc. Sau cât ajută. Dar, cred că pentru noi și pentru ce înseamnă fotbalul românesc, în general, Adrian Mutu e un nume important. 

Un nume despre care se poate vorbi nu doar patru ore, cât au episoadele, ci se pot scrie cărți și așa mai departe. Acum, nu știu cât de mult ajută documentarul fotbalul românesc. Dar, la nivel personal, e un punct important. E o bifă importantă.

Te știi cu Mutu de la 18 ani, cât de buni sunteți prieteni?
Eu cred că foarte buni prieteni. Am avut extrem de multe episoade împreună. În teren și în afara terenului! Ce e în film sunt cele pe care le pot spune! 

”Putem să trecem de turci”

În martie avem barajul cu turcii. Putem să trecem de ei?
Da, putem să trecem de turci. Complicat, extrem de complicat, dar avem șanse reale. De ce spun că e complicat? Pentru faptul că o să jucăm pe un stadion cu o atmosferă extrem de ostilă și cu mulți decibeli. 

Avem în față o echipă a Turciei care are în componență câțiva jucători extrem de valoroși și care pot rezolva meciul de unii singuri. Mai departe, România are o șansă reală. Rămâne doar să ne agățăm de ea.

Te-a impresionat cineva de la națională?
Nu aș da nume. Tot timpul am fost adeptul conceputului de grup și ce înseamnă grupul la echipa națională. Eu am crezut că acele individualități sau oamenii care fac diferența sunt ajutați de grup și fără grup ei nu pot exista.

  • De 113 ori a fost Raț convocat la prima reprezentativă, pentru care a marcat două goluri

”O să fie foarte greu să mai avem jucători români în Premier League”

Momentan Radu Drăgușin e singurul român din Premier League. Când o să mai avem un român în Anglia?
Eu sper ca Radu Drăgușin să joace constant în Premier League. Mai departe, ca să fim realiști... O să fie foarte greu în următoarea perioadă să avem jucători în Premier League. 

Vorbim sincer și clar fără să ne ascundem, pentru că asta e situația în acest moment. Sunt puțini jucători, aproape deloc, care pot rezista în Premier League. Indiferent de echipă.

”FCSB va ajunge în play-off”

Așteptări pentru FCSB - Dinamo?
Avem un Dinamo care pare că e mai în formă față de FCSB. FCSB e într-o cădere liberă. Atunci, în teorie, Dinamo e înaintea meciului avantajată. Mai departe, derby-ul e derby. Vom vedea ce se va întâmpla.

Crezi că se califică FCSB în play-off?
Eu cred că da, are valoare și, până la urmă, are un loc bun. Că nu se învârt rotițele corect până acum, e adevărat, dar eu cred că vor ajunge în play-off.

Cifrele lui Răzvan Raț

  • Șahtior Donețk: 300 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 48 pase decisive
  • PAOK Salonic: 41 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 8 pase decisive
  • Rayo Vallecano: 36 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
  • Rapid: 27 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • West Ham: 20 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • ACS Poli Timișoara: 10 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
INTERVIU cu Adrian Mutu: ”Vreau ca Tiago să-mi urmeze pașii”. Ce a spus despre documentar, națională și unde ar vrea să antreneze
(P) Ghidul complet pentru alegerea ghetelor perfecte în sezonul rece
România, fără selecționer la tragerea la sorți pentru CM 2026. Ce a decis Turcia, adversara de la baraj
România - Senegal, al doilea meci al tricolorelor din grupa principală de la Campionatul Mondial, ACUM, pe Sport.ro
Inter Milano, favorită pentru a câștiga Coppa Italia, transmisă exclusiv pe VOYO! Ce cote are echipa lui Cristian Chivu
Complet dărâmat după ce s-a ”rupt” la Real Madrid: ”Doare extrem de tare!”
Mircea Rednic revine în Superligă!

Al doilea cel mai scump jucător transferat vreodată de Dinamo: 1.700.000€

Gestul jucătorului de la FCSB l-a convins: ”Nu mă mai interesează, vreau să plec!”

Cupa României: Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-4! „Leii” din Bănie i-au surclasat pe „lupii galbeni”

FCSB a dat lovitura: ”Un transfer foarte bun”

Trei plecări importante de la FCSB în această iarnă: ”Vor pleca pe 12 decembrie!”



România, fără selecționer la tragerea la sorți pentru CM 2026. Ce a decis Turcia, adversara de la baraj
E OUT! Dinamo a făcut anunțul final înaintea de derby-ul cu FCSB: ”Tentația lui e să riște!”
România - Senegal, al doilea meci al tricolorelor din grupa principală de la Campionatul Mondial, ACUM, pe Sport.ro
Ce surpriză! Unde e așteptat Marko Dugandzic, după ce în iarnă a refuzat FCSB
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România își află AZI adversarele în cazul fericit în care reușește calificarea
"Am fost 'mort' 6 luni dupa ce a picat transferul!" Ce fotbalist roman a fost aproape de a juca pentru Real Madrid
Panica in familia lui Razvan Rat! Parintii fostului fotbalist, internati intr-un spital din Bucuresti cu COVID-19
Scepticism după ce Marius Șumudică a revenit la Rapid: ”Depinde de asta”
Studioul UEFA EURO 2024, lider absolut de audiență în fiecare seară de meciuri, la PRO TV!
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
stirileprotv ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

stirileprotv Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

