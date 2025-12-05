Marți seară, Răzvan Raț, retras din fotbal în 2018 la ACS Poli, după o carieră de 20 de ani, a fost prezent la evenimentul VOYO de lansare al documentarului lui Adrian Mutu, ”Il Fenomeno - Povestea unui superstar”.
În prezent, Raț e membru al Consiliului de Administraței de la Genoa, clubul din Serie A patronat de finanțatorul celor de la Rapid, Dan Șucu.
Într-un interviu oferit pentru Sport.ro, Răzvan Raț a vorbit despre Adrian Mutu, dar și despre echipa națională de fotbal a României, Radu Drăgușin și derby-ul de sâmbătă dintre FCSB și Dinamo.
INTERVIU cu Răzvan Raț: ”Mutu e un nume important, suntem foarte buni prieteni”
Cât de important e să avem un documentar al unui jucător de anvergură precum Mutu?
Nu știu dacă e neapărat important pentru fotbalul românesc. Sau cât ajută. Dar, cred că pentru noi și pentru ce înseamnă fotbalul românesc, în general, Adrian Mutu e un nume important.
Un nume despre care se poate vorbi nu doar patru ore, cât au episoadele, ci se pot scrie cărți și așa mai departe. Acum, nu știu cât de mult ajută documentarul fotbalul românesc. Dar, la nivel personal, e un punct important. E o bifă importantă.
Te știi cu Mutu de la 18 ani, cât de buni sunteți prieteni?
Eu cred că foarte buni prieteni. Am avut extrem de multe episoade împreună. În teren și în afara terenului! Ce e în film sunt cele pe care le pot spune!
”Putem să trecem de turci”
În martie avem barajul cu turcii. Putem să trecem de ei?
Da, putem să trecem de turci. Complicat, extrem de complicat, dar avem șanse reale. De ce spun că e complicat? Pentru faptul că o să jucăm pe un stadion cu o atmosferă extrem de ostilă și cu mulți decibeli.
Avem în față o echipă a Turciei care are în componență câțiva jucători extrem de valoroși și care pot rezolva meciul de unii singuri. Mai departe, România are o șansă reală. Rămâne doar să ne agățăm de ea.
Te-a impresionat cineva de la națională?
Nu aș da nume. Tot timpul am fost adeptul conceputului de grup și ce înseamnă grupul la echipa națională. Eu am crezut că acele individualități sau oamenii care fac diferența sunt ajutați de grup și fără grup ei nu pot exista.
- De 113 ori a fost Raț convocat la prima reprezentativă, pentru care a marcat două goluri
”O să fie foarte greu să mai avem jucători români în Premier League”
Momentan Radu Drăgușin e singurul român din Premier League. Când o să mai avem un român în Anglia?
Eu sper ca Radu Drăgușin să joace constant în Premier League. Mai departe, ca să fim realiști... O să fie foarte greu în următoarea perioadă să avem jucători în Premier League.
Vorbim sincer și clar fără să ne ascundem, pentru că asta e situația în acest moment. Sunt puțini jucători, aproape deloc, care pot rezista în Premier League. Indiferent de echipă.
”FCSB va ajunge în play-off”
Așteptări pentru FCSB - Dinamo?
Avem un Dinamo care pare că e mai în formă față de FCSB. FCSB e într-o cădere liberă. Atunci, în teorie, Dinamo e înaintea meciului avantajată. Mai departe, derby-ul e derby. Vom vedea ce se va întâmpla.
Crezi că se califică FCSB în play-off?
Eu cred că da, are valoare și, până la urmă, are un loc bun. Că nu se învârt rotițele corect până acum, e adevărat, dar eu cred că vor ajunge în play-off.
Cifrele lui Răzvan Raț
- Șahtior Donețk: 300 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 48 pase decisive
- PAOK Salonic: 41 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 8 pase decisive
- Rayo Vallecano: 36 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Rapid: 27 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- West Ham: 20 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
- ACS Poli Timișoara: 10 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive