Marți seară, Răzvan Raț, retras din fotbal în 2018 la ACS Poli, după o carieră de 20 de ani, a fost prezent la evenimentul VOYO de lansare al documentarului lui Adrian Mutu, ”Il Fenomeno - Povestea unui superstar”.

În prezent, Raț e membru al Consiliului de Administraței de la Genoa, clubul din Serie A patronat de finanțatorul celor de la Rapid, Dan Șucu.



Într-un interviu oferit pentru Sport.ro, Răzvan Raț a vorbit despre Adrian Mutu, dar și despre echipa națională de fotbal a României, Radu Drăgușin și derby-ul de sâmbătă dintre FCSB și Dinamo.

INTERVIU cu Răzvan Raț: ”Mutu e un nume important, suntem foarte buni prieteni”

Cât de important e să avem un documentar al unui jucător de anvergură precum Mutu?

Nu știu dacă e neapărat important pentru fotbalul românesc. Sau cât ajută. Dar, cred că pentru noi și pentru ce înseamnă fotbalul românesc, în general, Adrian Mutu e un nume important.



Un nume despre care se poate vorbi nu doar patru ore, cât au episoadele, ci se pot scrie cărți și așa mai departe. Acum, nu știu cât de mult ajută documentarul fotbalul românesc. Dar, la nivel personal, e un punct important. E o bifă importantă.



Te știi cu Mutu de la 18 ani, cât de buni sunteți prieteni?

Eu cred că foarte buni prieteni. Am avut extrem de multe episoade împreună. În teren și în afara terenului! Ce e în film sunt cele pe care le pot spune!

