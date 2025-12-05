GALERIE FOTO Cum a fost surprinsă Melania Trump la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026

Cum a fost surprinsă Melania Trump la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026 CM 2026
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic din 2026 se desfășoară la Washington.

La ceremonie a participat și Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, dar și reprezentanți ai celorlalte două țări gazde, Canada și Mexic, premierul canadian Mark Carney și președinta mexicană Claudia Sheinbaum Pardo.

Melania Trump a strălucit la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială


Așa cum era de așteptat, în centrul atenției s-a aflat Donald Trump, care a și primit Premiul FIFA pentru Pace din parte președintelui forului Mondial, Gianni Infantino.

Trump a fost însoțit la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială de către soția sa, Melania Trump, care a strălucit. În momentul în care președintele Statelor Unite ale Americii a primit Premiul FIFA pentru Pace, prima doamnă a SUA a fost surprinsă zâmbind cu gura până la urechi și aplaudându-și soțul.

Discursul lui Donald Trump după ce a primit Premiul FIFA pentru Pace

Este o onoare uriașă pentru mine. Dincolo de premii, am salvat milioane și milioane de vieți. Faptul că am putut face asta, atât de multe războaie care au putut fi încheiate, în unele cazuri chiar înainte să înceapă, a fost extraordinar că am reușit să le încheiem.

Vreau să mulțumesc familiei mele, primei mele doamne, Melania. Mulțumesc foarte mult. Veți avea parte de un eveniment cum lumea nu a mai văzut vreodată.

Lumea este acum un loc mai sigur, acum un an, SUA nu se descurca prea bine, dar acum este cel mai important punct de interes

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România își află ACUM adversarele în cazul fericit în care reușește calificarea
Donald Trump, criticat de CNN pentru discursul de la acordarea Premiului FIFA pentru Pace: „A fost contestat”
ACUM: Oțelul Galați - Unirea Slobozia 2-0 | Gazdele fac spectacol
Brest - Monaco 1-0, EXCLUSIV pe VOYO acum! Urmează Lille - Olympique Marseille
Gianni Infantino a scos telefonul în fața lui Donald Trump la gala FIFA. Ce a urmat
Mircea Rednic revine în Superligă!

Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu”

FCSB a dat lovitura: ”Un transfer foarte bun”

Cupa României: Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-4! „Leii” din Bănie i-au surclasat pe „lupii galbeni”

Trei plecări importante de la FCSB în această iarnă: ”Vor pleca pe 12 decembrie!”

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România își află ACUM adversarele în cazul fericit în care reușește calificarea



Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România își află ACUM adversarele în cazul fericit în care reușește calificarea
Donald Trump, criticat de CNN pentru discursul de la acordarea Premiului FIFA pentru Pace: „A fost contestat”
Gianni Infantino a scos telefonul în fața lui Donald Trump la gala FIFA. Ce a urmat
De ce crede Răzvan Raț că nu vor mai ajunge alți români în Premier League: ”Indiferent de echipă!” + ce spune despre Drăgușin
Kevin Hart a cucerit publicul de la gala FIFA! Val de aplauze după o singură propoziție rostită: ”Stați, mă corectez acum”
