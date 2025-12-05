La ceremonie a participat și Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, dar și reprezentanți ai celorlalte două țări gazde, Canada și Mexic, premierul canadian Mark Carney și președinta mexicană Claudia Sheinbaum Pardo.

Trump a fost însoțit la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială de către soția sa, Melania Trump, care a strălucit. În momentul în care președintele Statelor Unite ale Americii a primit Premiul FIFA pentru Pace, prima doamnă a SUA a fost surprinsă zâmbind cu gura până la urechi și aplaudându-și soțul.

Așa cum era de așteptat, în centrul atenției s-a aflat Donald Trump, care a și primit Premiul FIFA pentru Pace din parte președintelui forului Mondial, Gianni Infantino.

”Este o onoare uriașă pentru mine. Dincolo de premii, am salvat milioane și milioane de vieți. Faptul că am putut face asta, atât de multe războaie care au putut fi încheiate, în unele cazuri chiar înainte să înceapă, a fost extraordinar că am reușit să le încheiem.

Vreau să mulțumesc familiei mele, primei mele doamne, Melania. Mulțumesc foarte mult. Veți avea parte de un eveniment cum lumea nu a mai văzut vreodată.

Lumea este acum un loc mai sigur, acum un an, SUA nu se descurca prea bine, dar acum este cel mai important punct de interes”

