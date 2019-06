"N-am promovat din cauza lui! Doi ani a facut numai ce a vrut el!" Tensiuni intre gloriile Stelei: Bumbescu, atac la Lacatus, dupa ce echipa Armatei a ramas in Liga a 4-a

CSA Steaua a ratat pentru al doilea an consecutiv promovarea din Liga a 4-a in Liga a 3-a. Formatia ros-albastra a fost invinsa in Play Off-ul celui de-al patrulea esalon de Carmen Bucuresti.

CSA Steaua a ratat promovarea din Liga a 4-a in Liga a 3-a pentru al 2-lea an consecutiv, iar Marius Lacatus a demisionat din functia de antrenor. Intre fostele glorii ale Stelei au aparut tensiuni. Bumbescu da vina pe Lacatus pentru ratarile din ultimii 2 ani.

Bumbescu: "E vina lui Lacatus! Doi ani a facut numai ce a vrut el"



Adrian Bumbescu, una dintre gloriile Stelei, fost castigator al CCE cu echipa ros-albastra, dar si fost coleg cu Marius Lacatus, sustine ca ratarea promovarii i se datoreaza in mod exclusiv "Fiarei".

"Nu am promovat pana acum din cauza incapatanarii lui Lacatus. Doi ani a facut numai ce a vrut el. Doi ani la rand nu a promovat, e vina lui! El a facut ce a stiut el!

Trebuie un antrenor sau un manager care a imbracat culorile Stelei. E normal sa ni se alature unul. Suntem in discutiil. Mi s-a propus si mie, dar am refuzat. Sa vedem daca va veni Piturca, sunt discutii avansate cu mai multi antrenori si manageri", a spus Adrian Bumbescu la un eveniment organizat in aceasta dimineata, cu ocazia implinirii a 72 de ani de la infiintarea clubului Steaua.

CSA Steaua cere FRF un loc in Liga 3



CSA Steaua nu a reusit sa promoveze pe teren, dar cere un loc in Liga a 3-a. CSA-ul incearca sa o faca prin intermediul Ligii Elitelor, dupa ce FRF a anuntat ca va permite cluburilor participante in campionatul de juniori sa inscrie o formatie in cea de-a treia divizie de seniori.