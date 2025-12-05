CNN, televiziunea americană cunoscută ca fiind adversară a președintelui Donald Trump, a reacționat prin intermediul site-ului său cu privire la Premiul pentru Pace acordat de FIFA șefului statului american.

Reacția CNN după ce Donald Trump a primit din partea FIFA Premiul pentru Pace

CNN a admis că Trump a avut o contribuție în soluționarea mai multor conflicte între state. Totuși, a amintit că președintele SUA s-a lăudat inclusiv cu remedierea neînțelegerilor dintre India și Pakistan, realizare care nu a avut loc niciodată.

„Președintele Donald Trump a fost distins cu noul Premiu FIFA pentru Pace. (...) FIFA i-a acordat lui Trump meritul de a fi mediat pacea în mai multe părți ale lumii.

Deși președintele a contribuit cu siguranță la medierea mai multor acorduri între adversari de lungă durată, rolul său în asigurarea armistițiului în unele dintre conflictele pentru care s-a lăudat că le va pune capăt a fost contestat de unele dintre țările implicate.

Este valabil inclusiv în privința conflictului dintre India și Pakistan, pe care Trump l-a menționat în discursul său de mulțumire”, a notat CNN.

Donald Trump, entuziasmat la tragerea la sorți pentru CM 2026

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit despre Cupa Mondială din 2026 înaintea tragerii la sorţi de la Washington, el salutând deja succesul competiţiei foarte aşteptate din vara viitoare, relatează Le Figaro.

„Este o mare onoare să fiu aici. Gianni Infantino a făcut o treabă fantastică. Vânzările de bilete bat recorduri, este fantastic. Au Statele Unite şanse să câştige Cupa Mondială? Cred că da, au o mică şansă.



Este o competiţie dificilă, dar avem o şansă. Ce ţară voi susţine? Ştiţi, obişnuiesc să susţin multe ţări. Dar de data aceasta, voi fi în special de partea Statelor Unite”, a declarat Donald Trump pentru RMC înaintea tragerii la sorţi, potrivit News.ro.

