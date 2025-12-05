FOTO Gianni Infantino a scos telefonul în fața lui Donald Trump la gala FIFA. Ce a urmat

Gianni Infantino a scos telefonul &icirc;n fața lui Donald Trump la gala FIFA. Ce a urmat CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

TAGS:
Gianni InfantinoDonald TrumpFIFACM 2026
Din articol

Vineri a avut loc tragerea la sorți a grupelor turneului final în Washington DC, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts, cu Kevin Hart și Heidi Klum gazdele evenimentului.

Gianni Infantino a scos telefonul în fața lui Donald Trump la gala FIFA. Ce a urmat

  • Imago1069944232
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Imago Images

În cadrul evenimentului a fost invitat și Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, Claudia Sheinbaum, președintele Mexicului, și Mark Carney, prim-ministrul Canadei.

Cei trei au extras din boluri chiar naționalele lor. SUA, Mexic și Canada.

Ulterior, Gianni Infantino, președintele FIFA, situat în dreapta politicienilor, a scos telefonul și i-a invitat la o fotografie pe cei trei. Infantino a făcut un selfie (VEZI galeria foto).

Kevin Hart a cucerit publicul de la gala FIFA! Val de aplauze după o singură propoziție rostită: ”Stați, mă corectez acum”

Înainte să înceapă evenimentul, Kevin Hart a glumit spunând că, deși obișnuia să-i spună fotbalului ”soccer”, acum a recunoscut că termenul corect este ”fotbal”. 

Actorul a mărturisit, în stilul său caracteristic, că s-a documentat despre marile vedete ale sportului. I-a asociat pe Messi cu Michael Jordan, pe Cristiano Ronaldo cu Steph Curry și pe Jude Bellingham cu Tom Brady.

Concluzia importantă a fost însă una clară: de acum înainte, pentru Kevin Hart nu mai există ”soccer”.

”Trebuie să fiu sincer cu voi! Sunt foarte mândru să fiu că sunt un fan al soccer-ului. Stați, mă corectez. Nu pot să spun asta! Nu trebuie să spun soccer. Restul lumii îl numește fotbal. Da, e fotbal! O să spun și eu așa de acum.

Îl știu pe Messi prin Michael Jordan, îl știu pe Cristiano din Steph Curry și îl știu pe Bellingham din Tom Brady! M-am interesat!”, a spus Kevin Hart.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Premierul Rom&acirc;niei anunță că &icirc;n decembrie vom avea &rdquo;foarte probabil&rdquo; o nouă &rdquo;ordonanță trenuleț&rdquo;: &rdquo;Nu putem fugi de asta&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Kevin Hart a cucerit publicul de la gala FIFA! Val de aplauze după o singură propoziție rostită: &rdquo;Stați, mă corectez acum&rdquo;
Kevin Hart a cucerit publicul de la gala FIFA! Val de aplauze după o singură propoziție rostită: ”Stați, mă corectez acum”
ULTIMELE STIRI
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! Rom&acirc;nia &icirc;și află ACUM adversarele &icirc;n cazul fericit &icirc;n care reușește calificarea
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România își află ACUM adversarele în cazul fericit în care reușește calificarea
Donald Trump, criticat de CNN pentru discursul de la acordarea Premiului FIFA pentru Pace: &bdquo;A fost contestat&rdquo;
Donald Trump, criticat de CNN pentru discursul de la acordarea Premiului FIFA pentru Pace: „A fost contestat”
ACUM: Oțelul Galați - Unirea Slobozia 2-0 | Gazdele fac spectacol
ACUM: Oțelul Galați - Unirea Slobozia 2-0 | Gazdele fac spectacol
Brest - Monaco 1-0, EXCLUSIV pe VOYO acum! Urmează Lille - Olympique Marseille
Brest - Monaco 1-0, EXCLUSIV pe VOYO acum! Urmează Lille - Olympique Marseille
Cum a fost surprinsă Melania Trump la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026
Cum a fost surprinsă Melania Trump la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mircea Rednic revine &icirc;n Superligă!

Mircea Rednic revine în Superligă!

Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu &icirc;n redacția Gazzetta dello Sport: &rdquo;Nu a venit pentru un interviu&rdquo;

Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu”

FCSB a dat lovitura: &rdquo;Un transfer foarte bun&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Un transfer foarte bun”

Cupa Rom&acirc;niei: Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-4! &bdquo;Leii&rdquo; din Bănie i-au surclasat pe &bdquo;lupii galbeni&rdquo;

Cupa României: Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-4! „Leii” din Bănie i-au surclasat pe „lupii galbeni”

Trei plecări importante de la FCSB &icirc;n această iarnă: &rdquo;Vor pleca pe 12 decembrie!&rdquo;

Trei plecări importante de la FCSB în această iarnă: ”Vor pleca pe 12 decembrie!”

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! Rom&acirc;nia &icirc;și află ACUM adversarele &icirc;n cazul fericit &icirc;n care reușește calificarea

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România își află ACUM adversarele în cazul fericit în care reușește calificarea



Recomandarile redactiei
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! Rom&acirc;nia &icirc;și află ACUM adversarele &icirc;n cazul fericit &icirc;n care reușește calificarea
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România își află ACUM adversarele în cazul fericit în care reușește calificarea
Cum a fost surprinsă Melania Trump la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026
Cum a fost surprinsă Melania Trump la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026
Donald Trump, criticat de CNN pentru discursul de la acordarea Premiului FIFA pentru Pace: &bdquo;A fost contestat&rdquo;
Donald Trump, criticat de CNN pentru discursul de la acordarea Premiului FIFA pentru Pace: „A fost contestat”
De ce crede Răzvan Raț că nu vor mai ajunge alți rom&acirc;ni &icirc;n Premier League: &rdquo;Indiferent de echipă!&rdquo; + ce spune despre Drăgușin
De ce crede Răzvan Raț că nu vor mai ajunge alți români în Premier League: ”Indiferent de echipă!” + ce spune despre Drăgușin
Kevin Hart a cucerit publicul de la gala FIFA! Val de aplauze după o singură propoziție rostită: &rdquo;Stați, mă corectez acum&rdquo;
Kevin Hart a cucerit publicul de la gala FIFA! Val de aplauze după o singură propoziție rostită: ”Stați, mă corectez acum”
Alte subiecte de interes
Israelul, &icirc;n pericol să fie suspendat din toate competițiile organizate de FIFA!&nbsp;
Israelul, în pericol să fie suspendat din toate competițiile organizate de FIFA! 
Decizie finală &icirc;n cazul cartonașului albastru! Anunțul lui Gianni Infantino
Decizie finală în cazul cartonașului albastru! Anunțul lui Gianni Infantino
T&acirc;nărul care a &icirc;ncercat să-l asasineze pe Donald Trump era un sportiv ratat
Tânărul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump era un sportiv ratat
Un gest laș și deplorabil! Numărul unu de la Napoli, mesaj ferm după atacul armat asupra lui Trump
"Un gest laș și deplorabil!" Numărul unu de la Napoli, mesaj ferm după atacul armat asupra lui Trump
Recordul lui Bernd Storck răm&acirc;ne neatins! C&acirc;te locuri a cobor&acirc;t naționala Ungariei &icirc;n clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns Rom&acirc;nia &icirc;n clasamentul FIFA după EURO 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
CITESTE SI
&Icirc;CCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;

stirileprotv ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Căldură gratis &icirc;n calorifere, trafic rutier &rdquo;ca afară&rdquo; sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

stirileprotv Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Noua strategie de securitate a SUA conţine c&acirc;teva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce &icirc;și dorește pentru lume

stirileprotv Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
(RO) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!