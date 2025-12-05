Gianni Infantino a scos telefonul în fața lui Donald Trump la gala FIFA. Ce a urmat

Vineri a avut loc tragerea la sorți a grupelor turneului final în Washington DC, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts, cu Kevin Hart și Heidi Klum gazdele evenimentului.

Foto: Imago Images

În cadrul evenimentului a fost invitat și Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, Claudia Sheinbaum, președintele Mexicului, și Mark Carney, prim-ministrul Canadei.



Cei trei au extras din boluri chiar naționalele lor. SUA, Mexic și Canada.



Ulterior, Gianni Infantino, președintele FIFA, situat în dreapta politicienilor, a scos telefonul și i-a invitat la o fotografie pe cei trei. Infantino a făcut un selfie (VEZI galeria foto).



Kevin Hart a cucerit publicul de la gala FIFA! Val de aplauze după o singură propoziție rostită: ”Stați, mă corectez acum”



Înainte să înceapă evenimentul, Kevin Hart a glumit spunând că, deși obișnuia să-i spună fotbalului ”soccer”, acum a recunoscut că termenul corect este ”fotbal”.



Actorul a mărturisit, în stilul său caracteristic, că s-a documentat despre marile vedete ale sportului. I-a asociat pe Messi cu Michael Jordan, pe Cristiano Ronaldo cu Steph Curry și pe Jude Bellingham cu Tom Brady.



Concluzia importantă a fost însă una clară: de acum înainte, pentru Kevin Hart nu mai există ”soccer”.



”Trebuie să fiu sincer cu voi! Sunt foarte mândru să fiu că sunt un fan al soccer-ului. Stați, mă corectez. Nu pot să spun asta! Nu trebuie să spun soccer. Restul lumii îl numește fotbal. Da, e fotbal! O să spun și eu așa de acum.



Îl știu pe Messi prin Michael Jordan, îl știu pe Cristiano din Steph Curry și îl știu pe Bellingham din Tom Brady! M-am interesat!”, a spus Kevin Hart.

