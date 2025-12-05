Antrenorul român este apreciat în Italia, după ce în sezonul precedent a reușit să salveze Parma de la retrogradare în ultimele 13 partide ale sezonului. Acum, a primit ”pe mână” Inter Milano, după ce Simone Inzaghi a plecat.



După ce a scris istorie pe ”Meazza”, acolo unde a jucat între 2007 și 2013 și a reușit să câștige, printre altele, și Liga Campionilor, Chivu se bucură de respectul jurnaliștilor italieni.



Andrea Ramazzotti: ”Pentru mine a fost cum aș fi salutat un prieten”



Andrea Ramazzotti, un experimentat jurnalist de la Gazzetta dello Sport, a vorbit la superlativ despre antrenorul român și a povestit că acesta a răspuns unei invitații în redacție. Nu a venit pentru a acorda un interviu, ci doar pentru a-i saluta pe jurnaliștii italieni.



”Nu a venit pentru un interviu, ci doar pentru a ne saluta. Și eu, dar și destui colegi ai mei îl cunoșteam foarte bine de când a jucat în Serie A. Pentru mine a fost cum aș fi salutat un prieten.



Și-a demonstrat calitățile de antrenor în sezonul trecut, deși n-a avut decât 13 meciuri la Parma, dar a reușit să salveze echipa dintr-o situație foarte delicată. Mulți din redacție i-au strâns mâna și au fost interesați să-l cunoască”, a spus jurnalistul italian, pentru GSP.ro.



Inter, locul trei în Serie A



Inter Milano este pe locul trei în campionat, cu 27 de puncte și la un singur punct în spatele celor de la AC Milan și Napoli.



În următoarea etapă, Inter va juca tot pe teren propriu, împotriva celor de la Como.

REZUMAT: Inter - Venezia 5-1, în Coppa Italia (VOYO)

