Gigi Becali a anunțat o ”revoluție” la echipă în perioada de mercato din această iarnă, nemulțumit fiind de rezultatele modeste ale FCSB-ului din prima parte a acestui sezon. Andre Duarte (28 de ani), fostul fundaș de la FCU Craiova, este noul jucător al campioanei României.



Duarte a emis un comunicat oficial în care a anunțat despărțirea de Ujpest, însă maghiarii susțin că rezilierea contractului lui Duarte s-a produs în mod ilegal, motiv pentru care vor declanșa acțiuni legale împotriva fotbalistului pentru a primi despăgubiri din partea clubului și din partea lui FCSB.



Bănel Nicoliță: ”Andre Duarte? Un transfer foarte bun”



Bănel Nicoliță (40 de ani), fost campion al României cu echipa lui Gigi Becali, a vorbit despre acest transfer într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



”Un transfer foarte bun, știți foarte bine că nea Gigi a vrut să-l ia și de la Mititelu. Nu a reușit atunci pentru că avea prețuri foarte mari, speciale pentru nea Gigi”, a spus Nicoliță, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Ajuns la Ujpest, în vara anului 2024, Andre Duarte a fost un om important în angrenajul echipei, în acest sezon. Stoperul portughez are 11 partide, în actuala campanie, în care a oferit o pasă de gol, în cele 942 de minute petrecute pe teren. În actuala ediție a campionatului din Ungaria, Andre Duarte a fost titular în 9 din cele 10 partide în care a jucat pentru Ujpest, ocupanta locului 9 din 12.



Pentru Andre Duarte, transferul la FCSB va fi a doua sa experiență în fotbalul românesc, după cea din perioada 2022-2023, când a îmbrăcat tricoul celor de la FC U Craiova, formație patronată de Adrian Mititelu.

