De la ora 20:00, Brest și Monaco se întâlnesc în partida inaugurală a rundei, iar de la ora 22:00 Olympique Marseille joacă în deplasare la Lille.

Cine a făcut-o lider în Ligue 1 după 14 etape pe Lens! Dublă în 2-1 cu Angers după două assist-uri în 4-1 cu Monaco



Lens a învins în deplasare, cu scorul de 2-1, pe Angers şi a preluat conducerea în clasamentul din Ligue 1, la finalul etapei a 14-a a sezonului.

Oaspeţii s-au impus prin dubla atacantului Florian Thauvin (45 și 74), golul lui Angers fiind marcat de Haouna Djibirin, în minutul 76.

Același Thauvin strălucise cu două runde înainte, când a dat două pase decisive în victoria 4-1 cu AS Monaco.

Atacantul de 32 de ani, internațional francez (13 selecții și 2 goluri) a semnat în vară pe trei sezoane cu Lens, după ce în ultimul deceniu a jucat la Olympique Marseille, Newcastle, Tigres (Mexic) și Udinese.

Lens, care a înregistrat cu această ocazie a zecea sa victorie de la debutul actualei ediţii din Ligue 1, a urcat în fotoliul de lider profitând de eşecul suferit de campioana en-titre, Paris Saint-Germain, pe terenul formaţiei AS Monaco (scor 0-1), precum şi de remiza înregistrată de Olympique Marseille în meciul cu FC Toulouse (2-2), pe Stade Velodrome.

