Plecat cu scandal din Belgia, acolo unde a început pregătirea cu Standard Liege, Rednic va reveni în Superliga României și va semna cu Hermannstadt, echipă care s-a despărțit după patru ani de antrenorul Marius Măldărășanu (50 de ani).



Mircea Rednic, antrenor la Hermannstadt!



Inițial, sibienii l-ar fi vrut pe Daniel Oprița (44 de ani), dar se pare că acesta a fost din nou ”blocat” de clauza de reziliere din contractul său cu Steaua, în valoare de 50.000 de euro, iar conducerea clubului s-a reorientat.



Mircea Rednic nu a semnat, momentan, contractul cu Hermannstadt, dar este deja în drum spre Sibiu și totul ar urma să fie rezolvat în cursul zilei de vineri, scrie AS.ro.



Dacă va prelua echipa, Rednic va avea ca obectiv, cel mai probabil, salvarea de la retrogradare. Hermannstadt este într-o situație delicată, cu 12 puncte și doar două victorii după 18 etape, ocupând penultimul loc.



Mircea Rednic revine în Superligă, acolo unde a antrenat sezonul trecut. UTA Arad a fost ultima echipă din România pe care a pregătit-o, iar acolo a bifat și cel mai lung ”mandat” din cariera sa, 797 de zile și 91 de meciuri.



Hermannstadt a anunțat despărțirea de Marius Măldărășanu



Măldărășanu era antrenorul lui Hermannstadt din 2021. După un an a reușit promovarea în prima ligă, iar până acum a bifat 186 de meciuri: 76 de victorii, 56 de egaluri, 54 de înfrângeri, golaveraj: 258-199.



”Cu puțin timp în urmă, A.F.C.Hermannstadt și antrenorul Marius Măldărășanu au ajuns la un acord comun cu privire la rezilierea amiabilă a contractului.



187 meciuri, 77 victorii, 56 egaluri, 54 înfrângeri, o promovare, un loc 7 în SuperLiga Romania, o finală de Cupa României, un loc în inima fotbalului sibian!



Mulțumim pentru tot, Mister!”, a transmis Hermannstadt.

