Roș-albaștrii au rezolvat deja primul transfer din această iarnă. Andre Duarte a fost prezentat oficial zilele trecute. Portughezul a semnat liber de contract după ce și-a reziliat contractul cu Ujpest.

Trei plecări importante de la FCSB în această iarnă

Becali a spus că vor fi și jucători care o vor părăsi pe campioana României.

La capitolul plecări, pot fi trecuți și jucătorii care merg la Cupa Africii, Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), David Kiki (Benin) și Baba Alhassan (Uganda). Deși initial cluburile trebuia să le dea drumul jucătorilor până la data de 8 decembrie, se pare că în urma reclamațiilor cluburilor europene, data a fost amânată pe 15 decembrie.

Cei trei vor pleca de la FCSB pe 12 decembrie, conform lui Mihai Stoica. Astfel, cei trei vor rata meciurile cu Unirea Slobozia și partida cu Rapid.

”Cu Rapid, 100% nu vor fi Alhassan, Ngezana și Kiki, care merg la Cupa Africii. Au fost chemați toți pe 8 decembrie, dar în urma adreselor trimise de cluburile europene care au jucători convocați la Cupa Africii, FIFA a decis ca termenul să fie 15 decembrie, noi am hotărât ca jucătorii noștri să plece pe data de 12.

Toți trei vor pleca, nu vor fi nici în perioada de pregătire. Trebuie să aibă și ei vacanță, toată lumea are. Cei care nu sunt africani intră în vacanță de pe 21 decembrie până pe 4 ianuarie.

Nu am reușit nici în clipa de față să aflu, nimeni nu-mi poate răspunde la întrebarea asta (n.r. câți bani va primi FCSB). Măcar 15.000 de euro și tot ar fi ceva, ne scoatem cantonamentul”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

