Oțelul Galați - Unirea Slobozia, primul meci din etapa 19, de la 20:30! Capitolul la care cele două echipe sunt codașele Superligii

Superliga
Începe runda cu numărul 19 din Superliga României.

Oțelul Galați - Unirea Slobozia

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Oțelul Galați și Unirea Slobozia se întâlnesc în primul meci din cadrul etapei a 19-a din Superligă.

Patru victorii, trei remize și doar două înfrângeri au înregistrat moldovenii în campionatul curent pe teren propriu.

21 septembrie 2025, Unirea - Petrolul 1-0: a fost ultimul succes bifat de ialomițeni în SuperLigă. Au urmat un egal (1-1 cu Farul) și șapte înfrângeri consecutive, dintre care cinci la limită.

Capitolul la care cele două echipe sunt codașele Superligii

Se întâlnesc echipele cu cele mai puține driblinguri reușite, Oțelul - 88, Unirea - 99.

Oțelul lui Laszlo Balint este singura echipă din ediția curentă care nu a marcat din afara careului mare. De partea cealaltă, Unirea este fără gol înscris în primele 30 de minute.

Oțelul și Unirea s-au mai întâlnit în principala competiție internă de patru ori, de două ori s-au impus gălățenii, un joc a fost câștigat de ialomițeni, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 27 octombrie 2024, Oțelul - Unirea 0-2.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă s-a consemnat pe 4 august 2025, Unirea - Oțelul 0-0. Info: LPF

Clasamentul din Superliga României

