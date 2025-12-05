LIVE TEXT Oțelul Galați - Unirea Slobozia, primul meci din etapa 19, de la 20:30! Capitolul la care cele două echipe sunt codașele Superligii
Începe runda cu numărul 19 din Superliga României.
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Oțelul Galați și Unirea Slobozia se întâlnesc în primul meci din cadrul etapei a 19-a din Superligă.
Patru victorii, trei remize și doar două înfrângeri au înregistrat moldovenii în campionatul curent pe teren propriu.
21 septembrie 2025, Unirea - Petrolul 1-0: a fost ultimul succes bifat de ialomițeni în SuperLigă. Au urmat un egal (1-1 cu Farul) și șapte înfrângeri consecutive, dintre care cinci la limită.
Capitolul la care cele două echipe sunt codașele Superligii
Se întâlnesc echipele cu cele mai puține driblinguri reușite, Oțelul - 88, Unirea - 99.
Oțelul lui Laszlo Balint este singura echipă din ediția curentă care nu a marcat din afara careului mare. De partea cealaltă, Unirea este fără gol înscris în primele 30 de minute.
Oțelul și Unirea s-au mai întâlnit în principala competiție internă de patru ori, de două ori s-au impus gălățenii, un joc a fost câștigat de ialomițeni, iar o partidă s-a terminat la egalitate.
Primul meci a avut loc pe 27 octombrie 2024, Oțelul - Unirea 0-2.
Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă s-a consemnat pe 4 august 2025, Unirea - Oțelul 0-0. Info: LPF
Clasamentul din Superliga României
