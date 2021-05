Dupa Dragusin, un alt roman ar putea debuta la Juventus! Are 20 de ani si joaca tot fundas central

Oficialii clubului torinez hotarasc in aceasta vara, daca il pastreaza sau il imprumuta.

In acest sezon, Radu Dragusin a evoluat in patru meciuri pentru echipa de seniori a lui Juventus si a semnat prelungirea contractului pana in 2025. Un alt roman, Gabriele Boloca (20 ani), joaca la echipa U23 a clubului torinez pe postul de fundas central. El este nascut in Italia, la Chieri, o localitate aflata la 10 km de Torino, din parinti romani, si a trecut prin toate grupele de varsta ale academiei lui Juventus, fiind imprumutat pentru un sezon la Bologna. Are dubla cetatenie, romana si italiana, insa a ales sa joace pentru nationalele de juniori ale tarii noastre, fiind international roman U17 si U19.

Boloca poate juca fundas central sau fundas dreapta. A evoluat in Youth League, in sezonul 20182-2019, cand echipa sa a fost eliminata in play-off, iar in aceasta stagiune joaca la echipa secunda, sub conducerea antrenorului Lamberto Zauli, in Girone A din Serie C1, unde Juventus II ocupa locul 10. Exista semnale ca acesta va fi chemat in cantonamentul de vara si va fi luat in lot pentru meciurile amicale din perioada de pregatire, urmand ca antrenorii de la seniori sa hotarasca, daca il opresc in club sau dau unda verde pentru un imprumut. De fundasul roman ar fi interesate FC Sion, Frosinone, Bari, Vicenza si Calcio Chieri, care vor sa il imprumute pentru un sezon. El este cotat la 75.000 de euro si are 196 cm inaltime.

Dragusin si Boloca nu sunt singurii romani de la Juventus. La echipa U16 evolueaza mijlocasul Andrei Gabriele Florea, in timp ce din grupa U15 face parte si atacantul Lorenzo Biliboc. Goalkeeperul Laurentiu Branescu (27 ani) a ajuns la Juventus in 2011. El nu a apucat sa debuteze pentru echipa de seniori a torinezilor, fiind imprumututat, pana in 2020, la Juve Stabia, Virtus Lanciani, Haladas, Omonia Nicosia, Dinamo, Gorica, Zalgiris si Kilmarnock, iar acum a fost cedat definitiv la Poli Iasi.

In 2018, "bianconerii" l-au cumparat cu 250.000 de euro, de la Regal Sport Bucuresti, pe portarul Razvan Sava (18 ani). Dupa un an la echipa U17, el a fost imprumutat la Pescara Primavera si Lecce Primavera, iar acum face parte din lotul de seniori al lui Torino FC, echipa care l-a transferat definitiv. Cel mai celebru fotbalist roman care a evoluat pentru Juve este Adrian Mutu, actualul selectioner al nationalei de tineret, care s-a aflat sub contract cu clubul, intre ianuarie 2005 si iulie 2006, castigand doua titluri in Serie A, retrase ulterior din cauza scandalului Calciopoli.