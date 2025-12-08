Spre deosebire de Dennis Politic, care nu a reușit să se adapteze la campioana României, Alexandru Musi a devenit unul dintre jucătorii de bază ai formației din ”Ștefan cel Mare”, iar Giovanni Becali a dezvăluit că fotbalistul poate spera la un transfer important.

Andrei Nicolescu: ”Musi este netransferabil, nu se pune problema!”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, susține însă că nu există nicio șansă ca Musi să plece în această iarnă și este convins că pentru cariera fostului jucător de la FCSB cel mai indicat este să rămână alături de roș-albi pentru ”a se definitive ca jucător”.

De altfel, Nicolescu susține că nici Alexandru Musi nu își dorește să plece deocamdată de la Dinamo, cel puțin nu înainte de a obține un trofeu alături de ”Câinii Roșii”.

”Nu am intrat în detalii, mi-a sugerat și mi-a spus, la un moment dat, că ar exista. Dar nu am intrat în detalii pentru că dânsul știe de la început viziunea noastră despre cum să crească Musi.

Eu cred că Musi este acum într-un moment foarte bun și foarte prielnic pentru a se definitiva ca jucător. Îi trebuie aici să aibă consistență și mi se pare că el e total focusat pe lucrul ăsta.

Cred că nici măcar el nu se gândește la așa ceva pentru că s-a integrat și se simte foarte bine. (n.r. Este Musi netransferabil în acest an?) Da, nu se pune problema. Cred că și el își dorește să realizeze cu Dinamo ceva major înainte de a se gândi la vreun eventual transfer”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.

