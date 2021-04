Allegri se poate intoarce la Juventus si are in plan sa scape de Ronaldo! Cine ii poate lua locul starului portughez

Massimiliano Allegri este aproape de revenirea la Juventus!

Allegri a plecat de la Juventus inainte sezonului din 2019-20, iar acum este aproape de o revenire la club, anunta Gazzetta dello Sport.

Inter este foarte aproape sa castige titlul in Serie A sezonul acesta si sa incheie seria de noua titluri consecutive castigate de Juventus, iar pe langa acest lucru echipa lui Pirlo poate sa rateze calificarea in Champions League.

"Bianconeri" mai au sase jocuri inainte de terminarea sezonului, inclusiv o finala de Coppa Italia impotriva Atalantei in mai, iar Pirlo trebuie sa convinga conducerea lui Juve ca merita sa ramana pe banca si in urmatorul sezon.

Allegri doreste sa faca revolutie la Juventus si sa se bazeze pe tineri in viitor. Fostul antrenor al lui Juventus a discutat si in 2019 cu directorul sportiv, Fabio Paratici si vicepresedintele clubului Pavel Nedved, insa acestia au refuzat ideea.

Matthijs de Ligt, Federico Chiesa, Dejan Kulusevski au semnat pentru Juventus de cand Allegri a plecat de la club, iar antrenorul italian a demonstrat ca poate crea o echipa competitiva formata din tineri la fel cum a reusit cu Alvaro Morata, Kingsley Coman sau Moise Kean.

Allegri ar dori sa scape de jucatorii mai in varsta ca Giorgio Chellini sau Cristiano Ronaldo. Fostul antrenor i-a gasit si inlocuitor starului portughez, si anume Paulo Dybala. Potrivit ziarului italian, argentinianul va juca in spatele atacantilor, iar jocul promis de Allegri se va concentra in jurul lui Dybala.